Robert Lewandowski był jedną z najbardziej krytykowanych osób po porażce 2:3 z Mołdawią w Kiszyniowie. Spora część opinii publicznej podawała pod wątpliwość, czy to właśnie on powinien być kapitanem reprezentacji Polski. Krótko do tej debaty odniósł się Fernando Santos w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Jego wypowiedź nie powinna pozostawić złudzeń.

