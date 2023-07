Termalicę i Puszczę rzeczywiście łączy sporo. Oba kluby są piłkarskimi kopciuszkami, oba – Termalica po raz pierwszy w 2015 r., Puszcza dopiero co – na salony dostały się z prowincji. Awans obu był szokiem dla środowiska, choć do ekipy z Niecieczy zdążyliśmy przywyknąć. Teraz czas na Niepołomice.

Na tym podobieństwa się kończą. A tym, co oba kluby różni, jest infrastruktura. Stadion w Niecieczy zbudowano za prywatne pieniądze państwa Witkowskich – dobroczyńców Termaliki. Obiekt spełnia wymogi ekstraklasy, choć jest kameralny i stoi niemal w szczerym polu. Paradoksalnie w Puszczy, której skromny stadion jest upchnięty między domy, takiego komfortu Niecieczy zazdroszczą.

Niepołomice to była sypialnia

– Kiedyś to była sypialnia. Cichutko, spokojnie, krok do Puszczy Niepołomickiej. Dziś to już nie to samo – żalą się taksówkarze na niepołomickim rynku. Nietypowym, bo w jego centralnym miejscu utworzono wielki parking.

Wszystko z potrzeby. GUS jeszcze w 2017 r. podawał, że w Niepołomicach mieszka nieco ponad 12 tys. osób. Ostatnie dane z grudnia 2022 r. podają już, że liczba ta urosła o cztery tysiące. Do Niepołomic ciągną zmęczeni gwarem krakowianie, sporo się buduje, a dla tak kameralnego miasteczka jest to odczuwalne. – Niech pan spróbuje rano przejechać przez centrum. Wszystko stoi – żalą się mieszkańcy.

Nie piszemy o tym przypadkowo. To przepustowość jest największym problemem dla Puszczy, która – przynajmniej na razie – nie będzie mogła zagrać w ekstraklasie u siebie, a występować będzie na stadionie Cracovii.

O sprawie szczegółowo pisaliśmy już na początku czerwca, ale pragnęliśmy na własnej oczy przekonać się, na jaki stadion – o tym za chwilę – już niedługo przyjeżdżać mogą najlepsze piłkarskie zespoły kraju.

Obiekt jest kameralny, ale w czerwcowe popołudnie wzbudza tylko pozytywnie uczucia. Od ulicy Kusocińskiego jest licząca tysiąc krzesełek nowoczesna trybuna – jej poprzedniczkę nazywano "dworcem", bo wyglądała jak wiata PKS, za jedną z bramek eleganckie korty tenisowe. A kiedy zejdzie się trochę niżej, panorama zapiera dech – jak okiem sięgnąć, rozciągają się Niepołomickie Błonia, chluba miasta.

Inaczej niż w Niecieczy, stadion w Niepołomicach znajduje się pośrodku miasteczka. Mapa Google jest zbędna: unoszące się nad budynkami jupitery dostrzega się w zasadzie od razu, nie trzeba nawet pytać o drogę.

Ale to zarazem rodzi poważny kłopot. Klubowi jest tu niezwykle ciasno. W niższych ligach nie stanowiło to kłopotu, w ekstraklasie – może być problemem nie do przeskoczenia. "Z obiektu nie da się wyprodukować meczu w jakości, w jakiej robi to Ekstraklasa Live Park. Nie da się tu nawet dojechać transmisyjnymi wozami" – pisali Kacper Sosnowski i Marcin Jaz ze Sport.pl, opisując szczegóły sprawy.

Boisko owiane aurą tajemniczości

Ale spacer ulicą Kusocińskiego oraz Ułanów po drugiej stronie obiektu uplastycznia ten problem. Ta pierwsza jest szeroka na trzy duże susy. Gdy mija mnie samochód dostawczy, muszę wskoczyć we wnękę stadionowej bramy. Kiedy auto się zatrzymuje, by załadować towar, za nim tworzy się kolejka samochodów osobowych – nie ma siły, by się ominąć, czy jakimś cudem zmieścić.

Wielkiego pola manewru nie ma, bo z trzech stron stadion otaczają domy – oprócz ul. Kusocińskiego i Ułanów również za bramką od strony ul. Szkolnej, choć tu przestrzeni jest więcej, bo domostwa od trybuny dzieli jeszcze parking. Największą nadzieję daje przestrzeń za drugą bramką, od strony Błoni. Znajdują się tu - najpierw stoliki do wypoczynku pod parasolami, a tuż za nimi kilka kortów tenisowych. Choć dla fanów tego sportu to marne pocieszenie.

– Stajemy na głowie, żeby jak najszybciej ekstraklasę przenieść do Niepołomic. Gdy sto lat czekasz na ekstraklasę, to pragniesz grać u siebie, dla społeczności – mówi Sport.pl prezes klubu Marek Bartoszek. – Na początku będziemy grać na stadionie Cracovii. Z jednej strony to pozwoli nam przyjąć więcej widzów i każdy zainteresowany obejrzeniem Puszczy w ekstraklasie będzie miał na to szansę. Z drugiej chcemy jak najszybciej wrócić do siebie, na nasze owiane aurą tajemniczości boisko, które zawsze nam sprzyja. Jeśli w tej wymagającej lidze możemy sobie sportowo pomóc, to wróćmy do Niepołomic, żeby zdobyć trochę więcej punktów – dodaje.

W klubie panuje przyjemna atmosfera. Inna niż w wielkich klubach ekstraklasy. Drzwi do biur są otwarte, można wejść, przywitać się, uścisnąć dłonie. Panuje pozytywny rwetes, ale nie ma się czemu dziwić – na stulecie istnienia Puszcza sprawiła sobie prezent, o jakim nawet nie śniła marzyć.

– Na pewno panuje tu wyjątkowy klimat. Klub jest oparty na zaufaniu, rodzinnym klimacie, społeczności – mówi nam Roman Kozara. Jesteśmy niezapowiedzianymi gośćmi, ale dyrektor klubu poświęcił nam kilka chwil. – Oczywiście, jesteśmy wdzięczni Cracovii za to, że nas do siebie przyjęła. Ale goście to wciąż goście. My chcemy, aby Puszcza grała u siebie. Nie chcę składać deklaracji, ale wierzę, że za dwa-trzy miesiące wrócimy do Niepołomic – dodaje Kozara.

Jak to zrobić? – Potrzeba dwóch rzeczy – tłumaczy prezes Bartoszek. – Pierwsza to oczywiście przebudowa drogi. Druga to wieże telewizyjne, które musimy postawić większe i w nieco innym miejscu. Jesteśmy klubem miejskim, część tych inwestycji wykona miasto, więc dochodzi kwestia zamówień publicznych. To wszystko trwa i trudno to oszacować, ale mam nadzieję, że jeszcze jesienią tego sezonu zagramy w Niepołomicach – dodaje. – W trzy lata musimy dostosować liczbę miejsc do wymogów licencyjnych (4,5 tys.). Prace koncepcyjne zaczęliśmy już wcześniej, ale to ogromna i skomplikowana inwestycja. Widziałem jednak już cały pomysł, jak to ma wyglądać. Jest to do zrobienia.

Do tej pory – czyli w czasach pierwszoligowych – wieże telewizyjne stały od strony ul. Ułanów, unosząc się nad lokalnymi domami. Władze Puszczy na razie nie chcą zdradzić pomysłu na nową lokalizację, ale jasno dają do zrozumienia: Ekstraklasa Live Park to teraz nasza największa zmora. Także z tego względu, aby samemu nie stać się zmorą dla sąsiadów.

Nie czuć klimatu wielkiej piłki. Jeszcze?

Na razie nie czuć jeszcze w Niepołomicach klimatu dużej piłki. Podkrakowska miejscowość jest trochę jak podwarszawskie Ząbki – tam swego czasu grał pierwszoligowy Dolcan, który miał nieliczne, ale oddane grono kibiców. W trakcie spaceru po Ząbkach o Dolcanie nie słuchało się jednak na każdym rogu.

Podobnie jest w Niepołomicach. Z rozmów wynika, że kibicuje się tu albo Wiśle, albo Cracovii. – Na Puszczy byłem kilka razy, ze znajomymi. Sam nie chodzę, tylko jak jest fajne towarzystwo. Jakiegoś święta po awansie nie było – mówi 18-letni Tomek. I rozglądając się po mieście, wierzymy w jego słowa. Żyje ono swoim tempem: turyści spacerują po Zamku, na Błoniach uczniowie świętują koniec roku szkolnego. Duży ruch tylko na rynku, busy przywożą i odwożą pasażerów z i do Krakowa. Ruch na postoju taksówek ustał.

Zapewne przygoda Puszczy w ekstraklasie nie będzie ani liczna, ani fanatyczna. Ale ma prawo być śliczna.