Bereszyński żegna się z Neapolem. Reprezentanci Polski reagują

Bereszyński pierwszą część sezonu 2022/2023 spędził w Sampdorii, w którym był kapitanem i kluczową postacią. Od stycznia reprezentował jednak barwy Napoli, z którym zdobył mistrzostwo Włoch.

Bereszyński żegna się z Napoli. "Wielki zaszczyt nosić niebieską koszulkę"

Mimo że Bartosz Bereszyński przychodził do Napoli z wiedzą, że będzie tylko rezerwowym, to oferta wypożyczenia do takiego klubu była dla niego wielką szansą. Sampdoria, w której gra od 2017 roku z hukiem spadła z ligi, zajmując ostatnie miejsce z dorobkiem zaledwie 19 punktów. W Neapolu natomiast reprezentant Polski mógł pokazać się jako zawodnik świetnej drużyny i walczyć o mistrzostwo kraju, które ostatecznie zdobył.

Bereszyński spędził tam zaledwie pół roku, więc oczywiście, w przeciwieństwie do Piotra Zielińskiego, nie miał wielkiego wkładu w zdobycie pierwszego od 33 lat mistrzostwa dla Napoli. Mimo to rozegrał w nim kilka meczów. W niebieskiej koszulce mogliśmy oglądać go łącznie cztery razy: trzy w meczach ligowych, w których zaliczył jedną asystę i jeden raz w 1/8 pucharu Włoch.

30 czerwca wygasło wypożyczenie obrońcy reprezentacji Polski, a ten przed powrotem do Sampdorii poprzez media społecznościowe pożegnał się z kibicami Napoli.

"Neapol... Choć mieszkałem tu tylko kilka miesięcy, to pozostaną one niezapomniane. To był dla mnie wielki zaszczyt i przywilej nosić niebieską koszulkę. Wygranie mistrzostwa Włoch po 33 latach i podniesienie pucharu to niesamowite emocje, które pozostaną ze mną na zawsze! Dziękuję klubowi i wszystkim jego pracownikom za taką możliwość, dziękuję kibicom, którzy zawsze witali mnie jak najlepiej. Przede wszystkim dziękuję tej drużynie, która sprawiła, że od razu poczułem się jak jeden z WAS" - napisał Bereszyński.

Na te słowa odpowiedziało wielu piłkarzy, w tym reprezentantów Polski. "Dzięki Bereś, będziemy tęsknić!" - napisał Piotr Zieliński. Emotkami oklaskujących dłoni i krótkim komentarzem "grande" (po włosku "wielki" - przyp.red.) odpowiedział natomiast Grzegorz Krychowiak. Komentarz zostawił też nigeryjski napastnik Napoli, Victor Osimhen. "Świetny człowiek, niesamowita osobowość. Wszystkiego najlepszego w przyszłości, przyjacielu" - napisała gwiazda Napoli.