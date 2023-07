Lech bierze reprezentanta Szwecji. Jest potwierdzenie. Dyrektor się wygadał

Lech Poznań zakończył poprzedni sezon na trzecim miejscu, ustępując jedynie Rakowowi Częstochowa i Legii Warszawa. Choć zawodnikom Johna van den Broma nie udało się obronić mistrzostwa z sezonu 2021/22, poznaniacy mają za sobą udany start w Lidze Konferencji Europy. Pożegnali się z europejskimi rozgrywkami dopiero w ćwierćfinale, przegrywając z późniejszym finalistą, czyli Fiorentiną.

REKLAMA

Zobacz wideo Żyła tajemniczo w kwestii walki ze Sławomirem Peszko: Lubię wyzwania

Dyrektor sportowy Djurgarden potwierdził transfer Anderssona do Lecha Poznań

Niedawno pojawiły się informacje, że Lech znalazł nowego lewego obrońcę po przejściu Pedro Rebocho do FC Khaleej. Idealnym kandydatem do zastąpienia Portugalczyka miał być Szwed Elias Andersson, który ostatnie 1,5 roku spędził w sztokholmskim Djurgarden. Według medialnych doniesień 27-latek miałby dołączyć do poznańskiego klubu za niemal pół miliona euro.

Szczęsny odejdzie z Juventusu? Klubu nie stać na dwóch takich bramkarzy

Wszystko wskazuje na to, że transfer ten jest już bardziej niż pewny. Odejście Anderssona potwierdził bowiem dyrektor sportowy Djurgarden, Bosse Andersson. - Jego odejście jest blisko. Zgadzamy się, żeby odszedł wcześniej, zamiast wypełnić do końca swój kontrakt. Kluby są co do tego zgodne. Uzgadniamy również, kiedy nastąpi przejście. Jutro zawita w Lechu Poznań i wróci do nas w środę. Uzgodniliśmy, że rozegra jeszcze dwa mecze dla Djurgarden - powiedział w rozmowie z portale Football Channel.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Obecny kontrakt Anderssona wygasa 31 grudnia tego roku. Słowa dyrektora sportowego klubu świadczą jednak o tym, że jego przejście do Lecha Poznań jest już tylko kwestią czasu. Szwedzki obrońca ma podpisać trzyletni kontrakt, a poznaniacy mają wyłożyć na niego 400 tysięcy euro.

Wielki zwrot ws. Goncalo Feio! Jest oficjalne potwierdzenie

Polscy kibice z pewnością pamiętają, że Drujgarden było rywalem Lecha w 1/8 finału LKE. 27-letni obrońca zaprezentował się w drugim spotkaniu przeciwko brązowym medalistom mistrzostw Polski i spędził na murawie 82. minuty. Wygrany 5:0 dwumecz zapewnił poznaniakom awans do ćwierćfinału rozgrywek.

Andersson może pochwalić się również występem w reprezentacji Szwecji. Zadebiutował 12 stycznia tego roku w towarzyskim meczu ligowców z Islandią, wygranym 2:1. Obrońca już w pierwszym spotkaniu w narodowych barwach wpisał się na listę strzelców, a drugą bramkę strzelił Jacob Ondrejka