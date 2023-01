Gośćmi Dominika Wardzichowskiego, dziennikarza Sport.pl, są dziś: Maciej Bartoszek, były trener polskich klubów, Marcin Borzęcki, dziennikarz Viaplay, a także Jacek Krzynówek, wybitny reprezentant Polski. Zapraszamy do oglądania:

Zobacz wideo PZPN postawił na swoim. Ujawniamy kulisy wyboru nowego selekcjonera

Przypomnijmy, że informację o tym, że to Fernando Santos zastąpi Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, jako pierwszy podał Kacper Sosnowski ze Sport.pl. To u nas mogliście nie tylko przeczytać, ale też zobaczyć, jak mistrz Europy z 2016 roku z reprezentacją Polski przylatuje do Polski, aby podpisać kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.