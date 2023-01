Twitter zapłonął. Eksperci reagują ws. Fernando Santosa. "Nie kumam"

We wtorek o godz. 13 Cezary Kulesza przedstawi nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Zdaniem mediów głównymi faworytami byli Paulo Bento oraz Vladimir Petković. Według informacji Sport.pl nowym szkoleniowcem Biało-Czerwonych zostanie Fernando Santos. W poniedziałek Portugalczyk pojawił się na lotnisku Chopina w towarzystwie dwóch osób. Następnie wszyscy udali się - prawdopodobnie - na spotkanie z prezesem PZPN.

Wybór Santosa na selekcjonera wywołał mieszane uczucia wśród ekspertów. "Ciekawe, jak prezes Kulesza uzasadni jego zatrudnienie"

Santos to doświadczony szkoleniowiec. W latach 2014-2022 prowadził reprezentację Portugalii. Jego największym sukcesem był triumf na mistrzostwach Europy w 2016 roku. Wcześniej przez cztery lata pełnił funkcję selekcjonera w kadrze Grecji. Dotarł z drużyną nawet do 1/8 finału mistrzostw świata w 2014 roku. Przed objęciem reprezentacji był trenerem klubowym. Prowadził m.in. Sporting CP czy Benfikę Lizbona.

Wielu ekspertów jest zachwyconych wyborem Cezarego Kuleszy. Uważają, że Santos to trener, który w końcu może pomóc Polsce spełniać marzenia o wielkim futbolu. Takiego zdania jest m.in. Krzysztof Stanowski.

"Trzeba przyznać, że PZPN nie przytanił i poszedł po mocne nazwisko. Takie, o które wielu by nawet nie zapytało, bo 'nie ma sensu, i tak się nie zgodzi'. Na wielu poziomach da się ten wybór komplementować, da się też kręcić nosem, ale to już na niewielu. Intrygujący czas dla kadry" - ocenił dziennikarz na Twitterze.

Ciekawy współpracy Santosa z reprezentacją Polski jest Jakub Kręcidło z Canal+ Sport. Dziennikarz zauważył, że polscy kibice i eksperci oczekują, by nowy selekcjoner był przeciwieństwem Czesława Michniewicza, nastawionego na defensywę. Problem w tym, że w poprzednich latach Portugalczyk również prezentował defensywny styl gry.

"Fernando Santos, 68 lat. Weteran. Duże kluby. Grecja. Portugalia. Ciekawe, co jest dla niego kuszące w pracy z Polakami? Przeskok spory. I ciekawe, jak prezes Kulesza uzasadni jego zatrudnienie, skoro po rozstaniu z Michniewiczem szukano trenera o bardziej ofensywnej filozofii" - podkreślił Kręcidło, a następnie dodał: "Fernando Santos, nazwisko imponujące. Specjalista od defensywy ma uwolnić ofensywny potencjał reprezentacji Polski. Skoro niezbyt udało się z najlepszą Portugalią w XXI wieku z João Féliksem, Bernardo, Bruno Fernandesem itd., to uda się z Lewym, Zielińskim, Milikiem i spółką?".

W poprzednich latach Santos miał okazję rywalizować przeciwko reprezentacji Polski. Kilka razy sprawił nam sporo problemów, o czym przypomniał Piotr Majchrzak. "Santos sprawił nam dużo łez. Euro 2012 - pamiętny mecz z jego Grecją na otwarcie. Euro 2016 - zabrał marzenia o finale. Euro 2024 - ?" - napisał dziennikarz Viaplay.

Wtórował mu Sebastian Chabiniak z Eleven Sports. "Fernando Santos? Wpuścił Salpingidisa w przerwie meczu Polska - Grecja na Euro 2012. Wyeliminował nas z Euro 2016. Ma nam coś chłop do oddania" - czytamy na Twitterze.

O tym, że wybór Santosa na selekcjonera Biało-Czerwonych jest dobrym posunięciem, przekonuje Sebastian Czapliński. "Fernando Santos jako trener i selekcjoner: Mistrz Portugalii, Puchar Portugalii, Superpuchar Portugalii, Puchar Grecji, Mistrz Europy 2016, Liga Narodów 2019, Ćwierćfinał MŚ z 2022, Ćwierćfinał ME z 2012. Nie kumam, jak można narzekać na takie nazwisko" - ocenił dziennikarz SuperCenzor.pl.

Marek Szkolnikowski nie neguje wyboru Kuleszy, ale podkreślił, że dobry trener to tylko początek. Sam szkoleniowiec nie zagwarantuje reprezentacji Polski sukcesów. Ważne, by polski futbol przeszedł reformę. "Pragmatyczny wybór na tu i teraz. Murowanko, stałe fragmenty i ukochane konterki. Pomysł niezły, pod warunkiem równoczesnej reformy szkolenia i zmiany filozofii gry w drużynach młodzieżowych. W innym przypadku za dwa-trzy lata znowu wylądujemy z ręką w nocniku. Trzymam kciuki" - podkreślił dyrektor TVP Sport.

Wielu ekspertów żartuje również z przyjazdu Santosa do Polski. Twierdzą, że jego obecność na lotnisku nie musi wcale świadczyć o kontaktach z PZPN. "Najlepszym podsumowaniem tej sagi byłoby, gdyby Fernando Santos przyleciał odwiedzić kuzyna swojej siostry, który jest informatykiem w Warszawie, a selekcjonerem został Carlos Queiroz" - śmiał się Tomasz Ćwiąkała z Canal+ Sport.

Znalazło się również kilku ekspertów niezadowolonych z wyboru. "Fernando Santos. Trzeba oddać PZPN, że jest konsekwentny do bólu: po gościu, który sprawił, że nie dało się oglądać reprezentacji Polski, przychodzi gość, który sprawił, że nie dało się oglądać reprezentacji Portugalii" - ocenił Michał Danielewski, wicenaczelny OKO.press.

Podobne zdanie, choć bardziej optymistyczne, wyraził Przemysław Michalak z Weszlo.com. "Fernando Santos? Średnio to czuję, nie mam wrażenia, że z Portugalią wyciskał maksa, ale jedno mi się podoba w tej kandydaturze: nasz beton nie za bardzo może go podważać, skoro dopiero co prowadził dużo silniejszą kadrę i ma z nią konkretny sukces, czyli mistrzostwo Europy" - podkreślił.

O tym, kto ostatecznie zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski, przekonamy się 24 stycznia. Wtedy też Kulesza pojawi się na konferencji prasowej z nowym szkoleniowcem.