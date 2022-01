Złe informacje dla nowego selekcjonera Polaków przed barażami o MŚ 2022

W ostatnich dniach w mediach pojawiło się mnóstwo kandydatur do roli selekcjonera reprezentacji Polski, zarówno z naszego podwórka, jak i z zagranicy. Faworytem większości naszych reprezentantów jest Adam Nawałka, ale w gronie kandydatów z Polski znajduje się m.in Michał Probierz, Czesław Michniewicz czy Marek Papszun. - Na sto procent nie chcę mówić, że to będzie Polak, bo spływa do mnie wiele nazwisk i propozycji - powiedział w poniedziałkowym programie Sport.pl Live prezes PZPN Cezary Kulesza pytany o to, kto zostanie następcą Paulo Sousy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulesza wprost o tym, jaki musi być nowy selekcjoner. I potwierdza dwa nazwiska [SPORT.PL LIVE]

Złe wiadomości dla nowego selekcjonera. Będzie miał tylko jedną jednostkę treningową przed Rosją

Mecz Rosja - Polska w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata w Katarze odbędzie się 24 marca na Łużnikach. Okazuje się, że terminarz przed tym meczem będzie bardzo napięty. "Okienko FIFA zaczyna się 21 marca, więc ligi normalnie grają w weekend 18-20 marca. Piłkarze przyjadą na zgrupowanie bezpośrednio po meczach ligowych" - napisał na Twitterze Jakub Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W związku z tym może się okazać, że Polacy w pełnym składzie będą tylko podczas jednostki treningowej we wtorek 22 marca. "Jeśli większość naszych piłkarzy mecze ligowe zagra w niedzielę, to przylecą na zgrupowanie w poniedziałek, co praktycznie wykluczy ich udział tego dnia w treningu. Jedyna normalna jednostka treningowa będzie we wtorek, bo już w środę wylot do Moskwy" - dodaje Kwiatkowski.

Na ten moment wciąż nie wiadomo, gdzie Polacy będą się przygotowywać do meczu z Rosją przed wylotem do Moskwy. "Zobaczymy, co nowy trener zdecyduje. Oczywiście największy sens ma trening w Warszawie, bo dojdzie jeszcze jedna normalna jednostka treningowa. W Moskwie nie zrobisz normalnego treningu, bo 'ściany mają oczy'"- skwitował rzecznik biało-czerwonych.