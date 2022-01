Media: Marcin Brosz wraca na ławkę trenerską. Nieoczekiwana oferta

Marcin Brosz ostatnio przez pięć lat prowadził Górnika Zabrze, z którym w 2017 roku wrócił do ekstraklasy, a w roli beniaminka zajął w niej czwarte miejsce, awansując do eliminacji Ligi Europy. Późniejsze sezony były już mniej udane, choć Górnik regularnie zajmował pozycje w środku ligowej tabeli. Po sezonie 2020/21 do przedłużenia umowy na linii Górnik - Brosz już nie doszło, a stanowisko Brosza objął Jan Urban.

Media: Brosz może trafić do kadry U-19

Jak poinformował portal Meczyki.pl, Marcin Brosz ma opuścić piłkę klubową i związać się umową z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, by zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 19.

Zastąpiłby w tej roli zwolnionego niedawno Mariusza Rumaka, pod którego wodzą drużyna z rocznika 2003 zawiodła na całej linii w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. Młodzi Polacy nie przeszli już pierwszej fazy eliminacji, mimo gry u siebie ustępując Ukrainie i Finlandii, ogrywając tylko Maltę.

Prezes PZPN już po rozmowie z pierwszym z kandydatów. Znamy szczegóły

Marcin Brosz jest kolejnym trenerem z ekstraklasy, który w ostatnim czasie zdecydował się na współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Aktualnym selekcjonerem kadry U-21 jest Maciej Stolarczyk, a wcześniej tę rolę pełnił Czesław Michniewicz. Jacek Magiera z kolei zajmował się kadrą U-20.