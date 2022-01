Reprezentanci Polski mają faworyta do roli selekcjonera. Ich głos ma duże znaczenie

- Na sto procent nie chcę mówić, że to będzie Polak, bo spływa do mnie wiele nazwisk i propozycji - powiedział w poniedziałkowym programie Sport.pl Live prezes PZPN Cezary Kulesza pytany o to, kto zostanie następcą Paulo Sousy. Jeszcze nie tak dawno Kulesza informował, że nowy selekcjoner biało-czerwonych będzie znany podczas pierwszego posiedzenia zarządu, czyli 19 stycznia tego roku. Kandydatów w mediach pojawiło się mnóstwo - od opcji z naszego podwórka (Nawałka, Michniewicz, Probierz), po trenerów zagranicznych (Grant, Cannavaro, Pirlo).

Zobacz wideo "Bardzo duże, poważne kwoty". Kulesza mówi, co grozi Sousie [SPORT.PL LIVE]

Media: Adam Nawałka faworytem piłkarzy na nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Portal WP Sportowe Fakty informuje, że piłkarze wskazali swojego faworyta w walce o posadę selekcjonera reprezentacji Polski. Zdecydowana większość zawodników wskazała Adama Nawałkę, który prowadził biało-czerwonych w latach 2013-2018. Wiele wskazuje na to, że głos reprezentantów będzie miał duże znaczenie przy wyborze nowego trenera przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę, co tylko zwiększa szanse Nawałki na to stanowisko.

Trener Adam Nawałka odniósł się do odniesień medialnych na łamach Interii. "Czy jestem gotów wrócić? Reprezentacja Polski ponad wszystkim" - przekazał były trener Lecha Poznań. Co przemawia na korzyść Nawałki? Przede wszystkim dobre relacje z zawodnikami, z którymi często się kontaktował i dopytywał, co słychać. Dodatkowo trener ma świetne relacje z Robertem Lewandowskim, co wydaje się kluczowe w kontekście zbliżających się baraży.

Prezes PZPN Cezary Kulesza przekazał podczas programu Sport.pl LIVE, że po nim ma umówione spotkanie z jednym z kandydatów w Warszawie. Kacper Sosnowski na łamach Sport.pl poinformował, że Kulesza spotkał się z polskim trenerem, a spotkanie trwało trzy godziny. W tym tygodniu ma jeszcze dojść do spotkania z zagranicznym kandydatem i wielce prawdopodobne wydaje się, że jest to trener z Włoch.