Jan Mucha doradza Paulo Sousie przed meczem Polska - Słowacja na Euro 2020

Zobacz wideo Jan Mucha doradza Paulo Sousie przed Słowacją!

- Na pewno nie jesteśmy silni w ofensywie. To wam może pomóc. Mamy kontuzjowanego Hamsika, Schranz był w świetnej formie, ale też nie jest do dyspozycji. Nie strzelamy za dużo goli. Mieliśmy w ostatnich meczach swoje okazje, ale ich nie wykorzystaliśmy. To jest duży minus tego zespołu w tym momencie. Radzimy sobie bardzo dobrze w defensywie, nie tracimy goli, ale ich nie strzelamy. Wy dużo strzelacie, ale też tracicie - powiedział Jan Mucha, będący gościem Euro Sekcji w niedzielny poranek.

REKLAMA

- Mamy Kuckę, który strzelił kilka niesamowitych bramek z dystansu. Nie dochodzimy do tak wielu sytuacji strzeleckich, nie mamy dobrych skrzydłowych. Jest Haraslin, którego znamy z polskiej ligi, mamy Maka, który nie rozegrał zbyt wielu minut na Węgrzech. Mamy swoje kłopoty, które będzie trzeba w jakiś sposób wyeliminować. Naszym celem będą stałe fragmenty gry, żeby mieć okazję przed polem karnym i wykorzystać to - zakończył Mucha.

Cały odcinek Euro Sekcji można zobaczyć POD TYM LINKIEM.