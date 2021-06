Były reprezentant Polski krytykuje Paulo Sousę. "Nie rozumiem jego posunięć czy powołań"

Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania na Euro 2021 od spotkania ze Słowacją, które odbędzie się 14 czerwca o godzinie 18:00 na Gazprom Arenie w Petersburgu. W następnych meczach rywalami biało-czerwonych będą Hiszpanie (19 czerwca) oraz Szwedzi (23 czerwca). Paulo Sousa zabrał na mistrzostwa Europy 25 zawodników i nie wypełnił luki po kontuzji Arkadiusza Milika.

Tomasz Kłos podważa autorytet Paulo Sousy. "Nie rozumiem jego decyzji"

Tomasz Kłos rozmawiał z portalem meczyki.pl, w którym postanowił skrytykować Paulo Sousę. Były kadrowicz uważa, że niektóre decyzje selekcjonera biało-czerwonych ciężko zrozumieć. - Od meczu z Węgrami, do tego ostatniego z Islandią, nie rozumiem posunięć Paulo Sousy. Nie rozumiem niektórych powołań czy wcześniejszych braków w powołaniach, to mi nie współgra. Brak powołania na początku dla Kędziory to duży znak zapytania. Trener albo jego sztab nie wiedział, kim jest Tomek Kędziora? – powiedział.

Były reprezentant Polski skrytykował też ustawienie, z którego korzysta Paulo Sousa. Jego zdaniem granie na trójkę z tyłu nie jest najlepszym rozwiązaniem. - Nie jesteśmy nauczeni asekuracji w grze w tym systemie. To nasza bolączka. Łatwo jest powiedzieć, że teraz jest trójka, a w defensywie czwórka. Weryfikacja potem następuje na boisku. Wielu trenerów próbowało to robić i się sparzyło - dodał Kłos.

Polak wskazuje też na konkretnego zawodnika, który traci najwięcej w systemie proponowanym przez selekcjonera biało-czerwonych. - Jeżeli Sousa chce angażować w trójkę środkowych obrońców Bartka Bereszyńskiego, to znaczy, że wszystkie jego dotychczasowe atuty, czyli podłączanie się oraz akcje ofensywne, spalą na panewce - skwitował.

