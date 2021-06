Robert Lewandowski nie dostał piłki od Szczęsnego. Wtem! Zraszacz atakuje [WIDEO]

Reprezentacja Polski nie otrzymała zgody na przeprowadzenie treningu na murawie stadionu w Sankt Petersburgu. Jak przekazał w rozmowie z Radiem Zet Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy polskiej kadry, taką decyzję podjęła UEFA.

Zatem przed wylotem do Rosji Polacy znów trenowali na stadionie w Gdańsku. W trakcie sesji Robert Lewandowski najpierw nie dostał piłki od Wojciecha Szczęsnego, którego o to zaczepił, a następnie przeskoczył nad rozpoczynającym pracę zraszaczem, co można zobaczyć na poniższym wideo.

Zobacz wideo Robert Lewandowski nie dostał piłki od Szczęsnego, następnie został zaatakowany przez zraszacz

To był także ostatni trening Polaków przed poniedziałkowym meczem przeciwko Słowakom w Sankt Petersburgu. Początek spotkania w poniedziałek, 14 czerwca o godzinie 18:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.