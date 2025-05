To będzie największy transfer lata! Gwiazdor zdecydował, gdzie chce grać

Po sezonie 2024/2025 pewne stało się, że Aptekarze nie utrzymają w drużynie swoich największych nazwisk, na czele z Xabim Alonso, który za niedługo oficjalnie obejmie stery Realu Madryt. Królewscy chcieli pozyskać także Floriana Wirtza, choć w przypadku piłkarza mówiło się też o zainteresowaniu Manchesteru City i przede wszystkim Bayernu Monachium. Wydawało się, że to właśnie tegoroczni mistrzowie Niemiec są najbliżej jego pozyskania.

Jednak Premier League! Romano potwierdził transfer, choć "Here we go" jeszcze nie padło

Tymczasem w kontekście transferu Wirtza nastąpił niespodziewany zwrot akcji. Jak twierdzi Fabrizio Romano, wyścig po Niemca ostatecznie wygrał Liverpool.

"Z ostatniej chwili: Bayern oficjalnie przyznał, że przegapił Floriana Wirtza jako główny cel transferowy. Jak poinformowano, Wirtz zdecydował się dołączyć do Liverpoolu, jego kontrakt jest gotowy, a negocjacje są w toku. Wirtz poinformował o swojej decyzji również Bayern... podczas gdy Bayer Leverkusen jest świadomy jego pragnienia Liverpoolu... Kwestia czasu" - stwierdził Romano.

Jeszcze nie ustalono kwoty, którą mistrz Anglii będzie musiał wyłożyć za 22-latka. Jednak ze sporą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że to będzie astronomiczna suma. Wirtz posiada z Bayerem umowę obowiązującą do 2027 roku, a jego znakomite występy sprawiły, że Transfermarkt wycenia jego wartość na 140 milionów euro! Tylko sześciu piłkarzy na świecie posiada na tamtym portalu większą wartość.

Wirtz w sezonie 2024/2025 w barwach Bayeru Leverkusen wystąpił 45 razy. W tym czasie strzelił 16 bramek i zdobył 15 asyst. Jednak prawdziwym popisem w jego wykonaniu był poprzedni sezon, w którym Aptekarze przegrali zaledwie 1 mecz we wszystkich rozgrywkach. Był to finał Ligi Europy z Atalantą Bergamo (0:3). Chociaż nie udało się zdobyć trofeum w Europie, to Bayer zakończył rozgrywki z Pucharem Niemiec i tytułem mistrza kraju. Jednym z najlepszych piłkarzy tamtej drużyny był oczywiście Wirtz, który zdobył wtedy 18 bramek i 20 asyst.

Czy 22-latek sprawdzi się w Liverpoolu, który w tym roku w cuglach wygrał mistrzostwo Anglii? Odpowiedź na to pytanie poznamy najpewniej dopiero w następnym sezonie.