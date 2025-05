Legia ogłosiła ws. Pekharta. Takie wieści tuż przed meczą ze Stalą

Do Legii Pehkart trafiał dwa razy w karierze, a za pierwszym razem w lutym 2020 roku, po pobycie w Las Palmas. 2,5 roku w Warszawie zaowocowało dwoma tytułami mistrza Polski, a sezon 2020/2021 w Ekstraklasie Pekhart zakończył z 22 golami na koncie, dzięki czemu zdobył koronę króla strzelców. Ponownie do Warszawy powrócił w styczniu 2023 roku, po kilku miesiącach pobytu w Gaziantepie. Ten drugi okres pod względem strzelonych bramek nie był już tak udany, ale do dwóch mistrzostw kraju Czech dołożył dwie wygrane w Pucharze Polski oraz jeden Superpuchar.

REKLAMA

Zobacz wideo

Pekhart zdradził informacje o swojej przyszłości. "Mam plan, aby zostać"

Domowe spotkanie ostatniej kolejki Ekstraklasy ze Stalą Mielec będzie ostatnim, które Pekhart zagra w barwach Legii. W wywiadzie przeprowadzonym dla klubowych mediów przez Mateusza Okraszewskiego przekazał, jakie będą jego następne plany.

- Najpierw pojedziemy na wakacje, a 24 czerwca przeprowadzamy się i wracamy do Czech, do Pragi. Budujemy tam dom. Mam plan, aby zostać właśnie w Pradze. Czy tak będzie – jeszcze nie wiem. Nie podjąłem ostatecznej decyzji, czy szukać klubu, czy kończyć z profesjonalnym graniem. Zobaczymy, jak będę czuł się i fizycznie i psychicznie - stwierdził 36-latek.

Dopytywany, która z opcji aktualnie jest bardziej prawdopodobna, Czech odparł: - Co innego mówić, a co innego zrobić. Całe życie byłem przyzwyczajony do piłki nożnej. Zawsze o tym marzyłem i nie jest łatwo mi to porzucić. W ostatnim sezonie faktycznie grałem trochę mniej. Wiedziałem, że nie będę grał wszystkiego od deski do deski. Moje pytanie jest takie, czy ja pójdę do jakiegoś klubu, w którym ponownie ożyję i stanę się ważną częścią. Ta część mnie, która dała mi w Legii przepiękną karierę, trochę obumarła. Oczywiście nie mam do nikogo pretensji. Jeżeli pojawi się oferta, to zastanowię się, czy dalej chcę to robić. Taka jest piłka nożna. Niebawem będę miał 36 lat. Tutaj w drużynie mamy zawodników, którzy nie są nawet pełnoletni i mają przed sobą wiele lat wspaniałego grania. Jestem jednak dumny, że doprowadziłem swoją karierę do takiego momentu i przez tyle lat byłem piłkarzem Legii.

W barwach Legii Pekhart wystąpił 172 razy. Strzelił 62 bramki i zaliczył 8 asyst, lecz w obecnym sezonie pełnił rolę rezerwowego napastnika w zespole Goncalo Feio. W 28 spotkaniach zgromadził tylko 847 minut. Nie zdołał też ani razu wpisać się na listę strzelców w Ekstraklasie. Na pocieszenie zostały mu 4 bramki zdobyte w europejskich pucharach, w tym ostatnia w wygranym 2:1 meczu z Chelsea Londyn na Stamford Bridge.