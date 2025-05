Stało się! Górnik ogłosił ws. przyszłości Podolskiego

Lukas Podolski blisko cztery lata temu trafił do Górnika Zabrze. Jego transfer z pewnością był jednym z największych wydarzeń dla całej naszej ligi w XXI wieku. Niemiec jest bardzo ważnym piłkarzem tego klubu. W trwającym jeszcze sezonie rozegrał łącznie 28 meczów, w których strzelił pięć goli i zaliczył trzy asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lukas Podolski na dłużej w Górniku. Niemiec przedłużył kontrakt

Od pewnego czasu wiele mówiło się o przyszłości Podolskiego. - Zobaczymy, jak to się skończy, ale, żeby nie kłamać: dzisiaj nie mam kontraktu na nowy sezon - powiedział niedawno piłkarz na konferencji prasowej. Ostatecznie jednak Podolski doszedł do porozumienia z działaczami i przedłużył wygasający niebawem kontrakt do końca czerwca 2026 roku. Oficjalnie poinformował o tym Górnik Zabrze w sobotnie popołudnie.

- Górnik i ten region to mój dom! Tu się wychowałem i stąd pochodzę. Tu zakończę moją karierę. To była dla mnie bardzo trudna decyzja, ale w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop. Tylko nie teraz! - powiedział Niemiec w materiale wideo, który ukazał się na telebimie po rozgrzewce piłkarzy przed meczem Górnika z Koroną Kielce w ostatniej kolejce ekstraklasy. Tym samym Podolski będzie grał dla ekipy z Zabrza jeszcze przynajmniej przez jeden sezon.

Łącznie w barwach ekipy z Zabrza Podolski rozegrał 117 meczów. Więcej spotkań ma na koncie jedynie w FC Koln. W przeszłości piłkarz występował również między innymi w Interze Mediolan i Arsenalu. Ma na koncie także 130 meczów w reprezentacji Niemiec, z którą wygrał mistrzostwa świata w 2014 roku.