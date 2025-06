21 czerwca Ronaldinho, razem z innymi byłymi piłkarzami z Brazylii, zagra na Stadionie Śląskim przeciwko polskiej drużynie (z Kubą Błaszczykowskim na czele). Ten mecz gwiazd odbędzie się w ramach tak zwanego "Ronaldinho Show", a jego organizatorem jest Mauricio dos Santos. To postać doskonale znająca nasz kraj. W przeszłości pracował w Śląsku Wrocław, był też trenerem młodzieży w Beniaminku Krosno. Ostatecznie porzucił jednak działalność klubową, po tym, jak Ronaldinho zaproponował mu pracę przy swoim światowym tournee.

Ronaldinho zagra w Polsce. Jak legenda trafiła do naszego kraju?

Zdobywca Złotej Piłki i były zawodnik FC Barcelony od 2015 roku nie gra już profesjonalnie w piłkę. Ostatnio jednak zaczął występować w meczach pokazowych. Co trzy miesiące zrzesza kolegów po fachu z Brazylii, a także różnych celebrytów, influencerów, youtuberów oraz swoich przyjaciół do udziału w "Ronaldinho Show". Przy organizacji tego eventu pomaga mu m.in. właśnie dos Santos.

Teraz przyjaciel legendarnego piłkarza wypowiedział się w TVP Sport na temat nadchodzącego meczu gwiazd w naszym kraju: - Znamy się od dziecka, pomagam mu w kwestiach organizacyjnych oraz promocyjnych. Jego sztab na początku miał wiele miejsc zaznaczonych w Europie, gdzie mógłby zorganizować podobny event. Byłem zaskoczony, że brakuje Polski. Wiedziałem, że jestem jedyną osobą, której może zaufać, żeby powierzyć mu zorganizowanie podobnego wydarzenia w Polsce.

Mauricio dos Santos przyznał też, że zachwalał Ronaldinho nasz kraj. - Długo namawiałem go na przyjazd do Polski. Mówiłem mu, że to jedno z niewielu pięknych miejsc na ziemi, których jeszcze nie odwiedził. Przekonywałem go, że poza Lewandowskim i Pele, tak wielkiej postaci na polskim stadionie nie było. Polscy kibice są spragnieni poznania swoich wielkich idoli. Cieszę się, że Ronaldinho po raz pierwszy przyleci do Polski i będzie to nie lada gratka dla kibiców - podkreślił Brazylijczyk.

W wyjątkowym spotkaniu na Stadionie Śląskim wystąpią w sobotę też wspominany Błaszczykowski, a także m.in. Edmilson, Maicon, Sławomir Peszko, Kamil Grosicki oraz Michał Pazdan. Trenerem polskiej ekipy będzie nie kto inny jak Adam Nawałka.