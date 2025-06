Wielki powrót do Lecha Poznań? Tego zawodnika kibice znają doskonale

Lech Poznań w minionym sezonie zdobył mistrzostwo Polski, ale to nie znaczy, że przed przyszłymi rozgrywkami nie musi wzmacniać kadry. A wręcz przeciwnie - ekipa Nielsa Frederiksena przystąpi w końcu do eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz w ich ramach rozegra 22 lipca. Do tej pory władze Kolejorza sprowadziły Michała Skrzypczaka, a pożegnały się z m.in. Filipem Bednarkiem, Dino Hoticiem czy Filipem Dagerstalem.

Wielki powrót do Lecha Poznań? Tego zawodnika kibice Lecha znają doskonale

Dzisiaj pojawiły się pogłoski, że do Lecha może wkrótce dołączyć Tiago Morais, 21-letni skrzydłowy z Portugalii. Tymczasem Tomasz Włodarczyk z Meczyków informuje, że inny transfer jest już niemal dopięty. Do Poznania po pięciu latach ma oficjalnie wrócić Robert Gumny, czyli wychowanek klubu oraz 6-krotny reprezentant Polski, który w ostatnich dniach trenował z Lechem, a dziś zagrał nawet 45 minut w sparingu z Chrobrym Głogów.

"Naturalnie już same treningi z Lechem musiały podsycić spekulacje, że Gumny może wrócić do Lecha. [...] W gabinetach faktycznie toczą się rozmowy na temat zakontraktowania 27-latka. Obie strony mają być na tak i "jest bardzo blisko" Trzeba to jeszcze tylko spiąć kontraktem" - czytamy w Meczykach.

Robert Gumny byłby kolejnym głośnym powrotem do Ekstraklasy, po tym, jak do Jagiellonii Białystok dołączył Bartłomiej Wdowik. 27-latek w seniorskim zespole Lecha występował wcześniej w latach 2016-2020. Z Ekstraklasy odszedł za sprawą transferu o wysokości 3 milionów euro do FC Augsburga. Jego kariera była wielokrotnie spowalniana przez kontuzję - w marcu 2024 roku zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Od tamtego czasu nie zdołał wrócić do wysokiej formy, a klub Bundesligi postanowił nie przedłużać z nim kontraktu.