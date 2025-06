Grał w Barcelonie i mówi, kto był lepszy od Messiego. "Miał wszystko"

Bojan Krkić od 2023 roku pracuje w Barcelonie w roli koordynatora obszaru piłkarskiego. O ile Hiszpan serbskiego pochodzenia mógł wyobrażać sobie siebie w katalońskim klubie w wieku 34 lat, to z pewnością w innej roli. Krkić był swego czasu kreowany na ogromną nadzieję Barcelony. Debiutował w "Blaugranie" już w wieku szesnastu lat (2007 rok) i przewidywano, że razem z Leo Messim będą jednym z najlepszych duetów w historii piłki nożnej. Jego kariera nie potoczyła się jednak dobrze. Już w 2011 roku odszedł do AS Romy, a do Barcelony na stałe jako piłkarz już nigdy tak naprawdę nie powrócił. Karierę zakończył w marcu 2023 po nieudanej przygodzie z japońskim Vissel Kobe.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat o kolejnej edycji Wielki Mecz Gortat Team vs NATO Team. "Pojawi się wiele gwiazd i zobaczymy mocny pojedynek"

Krkić nie miał wątpliwości. On był lepszy nawet od Messiego

Przez lata gry w katalońskim klubie Krkić dzielił szatnię z wieloma legendami. Nie tylko z Messim, ale i m.in. z Carlesem Puyolem, Ronaldinho, Samuelem Eto'o czy Thierry'm Henrym. Który z jego boiskowych kolegów był najlepszy? O to Krkicia zapytał portal Sportal. Hiszpan długo się nie zastanawiał, ale wcale nie wskazał na Messiego.

- Najlepszym zawodnikiem z jakimkolwiek grałem, był Ronaldinho. Wiem, że to niełatwe i prawie nieuczciwe wybrać tylko jednego takiego piłkarza, szczególnie że dzieliłem szatnię z Messim, który grał na najwyższym poziomie przez lata. Jednak Ronaldinho miał wszystko. Był niesamowitym kreatorem gry. Zawsze gdy miał piłkę, nieważne czy w trakcie gry, czy podczas szykowania się do wykonania rzutu karnego, cały zespół mu ufał. Był prawdziwym liderem - ocenił Krkić.

Teraz król jest tylko jeden

Hiszpana zapytano także, kto jego zdaniem obecnie jest najlepszy na świecie. Tu również wątpliwości nie było. - Jest wielu wspaniałych piłkarzy, ale to nasz wielki gwiazdor Lamine Yamal jest najlepszy. Ma niepodważalny talent i jakość. Bez wahania mogę stwierdzić, że dziś jest najlepszy zarówno w klubie, jak i na świecie - powiedział były piłkarz.