Dramatyczne obrazki na KMŚ. To musiało się tak skończyć

Klubowe Mistrzostwa Świata rozpoczęły się na dobre. W poniedziałkowym meczu zmierzyły się ze sobą zespoły Chelsea i LAFC, które otwierały rywalizację w grupie D. "Na pierwszego gola w tym spotkaniu trzeba było czekać do 34. minuty. Nicolas Jackson zagrał podanie prostopadłe do Pedro Neto, a Portugalczyk popędził w pole karne rywala. Tam Neto oszukał jednego z zawodników LAFC balansem ciała, a potem pokonał Llorisa uderzeniem przy bliższym słupku" - relacjonowaliśmy na łamach Sport.pl. Drugi gol padł dopiero w 79. minucie, a na listę strzelców wpisał się Enzo Fernandez.

Przykre obrazki na KMŚ. FIFA się przeliczyła. "Wstyd"

Jak się okazuje, nie wszystkich interesował ten mecz. Dramatyczne obrazki obiegły świat - widać na nich niemal puste trybuny z garstką rozproszonych kibiców, którzy przyszli kibicować tym dwóm drużynom. To spotkanie rozgrywano na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie, który może pomieścić aż 75 tys. widzów. Jednak według ustaleń sports.ru z trybun to spotkanie oglądało zaledwie 22 137 kibiców.

Frekwencja była niższa, niż oczekiwano. "FIFA spodziewała się, że mecz przyciągnie około 26 000 widzów" - czytamy. Przypomnijmy, że mecz rozpoczął się o godz. 15:00 czasu lokalnego. Enzo Maresca po meczu powiedział, że "dla Chelsea nie było łatwo grać w tak dziwnym otoczeniu" - pisze "The Guardian".

Zobacz też: Było już 2:0 i się zaczęło. Niebywałe sceny na KMŚ. Trzy czerwone kartki

"To wstyd dla FIFA, biorąc pod uwagę, że Atlanta nie jest miejscem, w którym piłka nożna zwykle cierpi z powodu braku uwagi. To samozwańcze epicentrum piłki nożnej w USA, do tego stopnia, że nowe krajowe centrum treningowe jest budowane na 200-akrowym terenie w pobliżu miasta, ale niewielu mieszkańców zdawało się mieć świadomość, że ten mecz się odbywa" - podsumowali brytyjscy dziennikarze.

Media: Przed meczem taniały bilety

Ponadto serwis zauważył, że pojawiły się wiadomości o spadających cenach biletów na kilka godzin przed rozpoczęciem tego meczu. Medium zauważyło również, że średnia frekwencja na meczach Atlanty United wynosiła około 45 tys. widzów. "Chelsea przyciągnęła również ponad 70 000 fanów, gdy grała z Newcastle United w towarzyskim meczu przedsezonowym dwa lata temu" - czytamy.

W Klubowych Mistrzostwach Świata Chelsea zagra jeszcze w grupie z Flamengo (20.06, godz. 20:00) i Esperance Tunis (25.06, godz. 3:00).