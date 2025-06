Niewiarygodne, co zrobiła Boisson na Roland Garros. Tak wygląda ranking WTA

Lois Boisson znów zadziwiła tenisowy świat w Roland Garros. Grająca z dziką kartą Francuzka w ćwierćfinale sensacyjnie pokonała 7:6(6), 6:3 Mirrę Andriejewą i zagra o wielki finał. A już teraz wiele zyskała na swoim występie.

Lois Boisson awansowała do półfinału Roland Garros i zalicza wielki awansu w rankingu WTA

Do turnieju 22-latka przystępowała jako 361. zawodniczka rankingu WTA. Jednak wraz z kolejnymi zwycięstwami pięła się w górę zestawienia, a po ograniu Andriejewej jest już 65. To oznacza skok aż o 296 miejsc!

To nie koniec. Jeśli w półfinale Boisson pokona Coco Gauff, to powiększy dorobek do 1471 pkt i awansuje na 35. pozycję. Natomiast w przypadku wygrania paryskiego turnieju będzie miała niemal 2200 pkt i wyląduje na 21. pozycji - czyli przesunęłaby się aż o 340 lokat.

Wspomniana Gauff niezależnie od końcowego wyniku pozostanie wiceliderką, tak jak Aryna Sabalenka liderką. Natomiast zyskać może Iga Świątek, która w przypadku awansu do finału lub zdobycia tytułu wskoczy na czwarte miejsce (przed turniejem była piąta).

Ranking WTA Live po meczu Mirra Andriejewa - Lois Boisson w Roland Garros

1. Aryna Sabalenka - 11033 pkt (w Paryżu maksymalnie może uzyskać 12253 pkt)

2. Coco Gauff - 6863 pkt (maks. 8083 pkt)

3. Jessica Pegula - 6483 pkt

4. Jasmine Paolini - 4805 pkt

5. Qinwen Zheng - 4668 pkt

6. Mirra Andriejewa - 4636 pkt

7. Iga Świątek - 4618 pkt (maks. 5838 pkt)

8. Madison Keys - 4484 pkt

9. Paula Badosa - 3684 pkt

10. Emma Navarro - 3649 pkt

...

24. Magdalena Fręch - 1815 pkt

31. Magda Linette - 1581 pkt

65. Lois Boisson - 951 pkt (maks. 2171 pkt)

Francuska rewelacja Roland Garros półfinał z Gauff rozegra w czwartek 5 czerwca. Tego samego dnia odbędzie się spotkanie Świątek z Sabalenką - relacje i najważniejsze informacje będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.