Media: To może być nowy klub Goncalo Feio. Topowa liga!

Pod wodzą Goncalo Feio Legia Warszawa w sezonie 2024/2025 wprawdzie rozczarowała w Ekstraklasie, gdzie zajęła dopiero 5. miejsce, ale za to wygrała Puchar Polski. Ponadto zespół świetnie zaprezentował się w Lidze Konferencji, gdzie doszedł do 1/4 finału, w której uległ Chelsea (porażka 1:3 u siebie, wygrana 2:1 na wyjeździe). Wydawało się, że trofeum i dobra postawa w Europie uchronią posadę Feio, który negocjował z Legią przedłużenie umowy. Na przeszkodzie w jej podpisaniu stanął jednak... sam Portugalczyk, którego kolejne roszczenia doprowadziły klubowych działaczy do wściekłości. W efekcie Legia rozgląda się za nowym szkoleniowcem, a Feio może szukać nowego pracodawcy.

Powróci do Portugalii? Sensacyjne doniesienia na temat Feio

Jeżeli wierzyć medialnym pogłoskom, 35-latek nie może narzekać na brak ofert, ale najnowsza z nich wydaje się szczególnie ciekawa. Jak w środę poinformował dziennikarz Weszło Szymon Janczyk, Feio u siebie widziałyby dwa kluby z ligi portugalskiej, a jednym z nich jest Rio Ave.

"Sprawa jest o tyle prawdopodobna i logiczna, że właścicielem Rio Ave jest grecki miliarder Evangelos Marinakis, który posiada także Nottingham Forest i Olympiakos Pireus. Marinakis to bliski przyjaciel oraz współpracownik Jorge Mendesa. [...] Umieszczenie Goncalo Feio w Rio Ave byłoby więc sensownym i łatwym do wykonania ruchem dla agencji Jorge Mendesa, natomiast nie udało nam się ustalić, czy sam zainteresowany byłby na taki ruch chętny" - opisuje temat Janczyk.

Jak donosi Weszło, rozmowy na temat potencjalnych przenosin Feio na razie znajdują się na wczesnym etapie. Gdyby jednak do tego doszło, to szkoleniowiec mógłby potraktować nową posadę niemalże w kategoriach awansu. Wprawdzie Rio Ave zajęło 11. miejsce w Liga Portugal, jednak występuje w znacznie silniejszych rozgrywkach. Portugalia aktualnie znajduje się na 7. pozycji w rankingu klubowym UEFA, podczas gdy Polska zajmuje w nim 15. miejsce. Kadra Rio Ave jest też wyceniana przez portal Transfermarkt na kwotę wyższą od tej, którą dysponuje Legia (44,15 mln euro do 36,4 mln).

Potencjalne przenosiny Feio do Portugalii to nie jedyne pogłoski na temat jego trenerskiej przyszłości. Wcześniej dziennikarz Piotr Potępa z igol.pl twierdził, że pojawiło się zainteresowanie ze strony Maccabi Hajfa. Natomiast Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl informował, jakoby Feio u siebie widziało kilka drużyn z Cypru. W porównaniu do klubu z Izraela czy Cypru, wizja pracy w Portugalii może się jednak wydawać znacznie bardziej kusząca.