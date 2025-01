Tak Włosi podsumowali Zielińskiego. Nie mają wątpliwości

Latem minionego roku Piotr Zieliński zamienił Napoli na Inter Mediolan, podpisując umowę do końca czerwca 2028 roku. Polak odchodził z ustępującego mistrza Włoch do nowego czempiona Półwyspu Apenińskiego. Jednak po pierwszym półroczu w nowym klubie jego sytuacja jest daleka od idealnej.

Włoscy dziennikarze podsumowali pierwsze półrocze Piotra Zielińskiego w Interze Mediolan

Dotychczas Zieliński wystąpił w 24 meczach Interu Mediolan, zdobywając w nich zaledwie dwie bramki i notując jedną asystę. Jednocześnie pomocnik uzbierał w tych meczach 1152 minuty, co jest odpowiednikiem rozegrania pełnych blisko 13 spotkań. Dla porównania - Inter w tym sezonie rozegrał już 31 meczów, a 6 z nich Polak przegapił z powodu różnych absencji.

Czy można więc pokusić się o stwierdzenie, że Zieliński rozczarowuje w Interze Mediolan? - Nie sądzę. Inter gra w specyficzny sposób i w pierwszych miesiącach ciężko jest zrozumieć ten futbol. Myślę, że z czasem powinno być coraz lepiej. Zieliński musi czasami pokazać jeszcze więcej charakteru w środku pola. Tak, jak robił to w Neapolu. Żeby dobrze wyglądać w Interze, to jest wręcz kluczowe - ocenił Fabio Caressa z włoskiego Sky w komentarzu dla TVP Sport.

Nieco odmienne opinie przedstawili dwaj inni dziennikarze. - Oczekiwałem od niego znacznie więcej. Ciężko powiedzieć, czy pierwsze pół roku jest rozczarowaniem. Trener Inzaghi może jeszcze nie być do końca zadowolony z tego, co Polak wnosi do zespołu. Może zdaje sobie sprawę, że styl gry Zielińskiego jednak nie do końca pasuje do Interu. [...] Zieliński musi coś jeszcze dołożyć od siebie - stwierdził Alex Cizmic.

Także Alessandro de Felice spodziewał się lepszych występów po Zielińskim. Zaznaczył jednak, że Inter ma mocny środek pola, do którego nie jest się łatwo wkomponować. - Jest doświadczonym zawodnikiem, grał w Lidze Mistrzów, wygrał Scudetto z Napoli. Ma duże umiejętności i myślę, że w kolejnych miesiącach będzie w stanie to pokazać - podsumował.

Kolejny mecz Inter Mediolan rozegra w niedzielę 26 stycznia o godz. 18:00 na wyjeździe z Lecce.