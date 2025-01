Nareszcie! Znamy datę meczu o Superpuchar Polski!

Zwykle mecz o superpuchar odbywa się latem i jest otwarciem sezonu w danym kraju, lecz w Polsce w tym roku został on przełożony. Jagiellonia Białystok oraz Wisła Kraków w ostatnich miesiącach wciąż czekały na miejsce i termin rozegrania Superpucharu Polski. W efekcie ta sprawa tak bardzo bulwersowała.

Koniec telenoweli! Wiadomo, kiedy będzie Superpuchar Polski

Tomasz Włodarczyk, redaktor naczelny Meczyki.pl ustalił, że wreszcie kluby się porozumiały!

- Jagiellonia Białystok i Wisła Kraków porozumiały się co do daty terminu rozegrania Superpucharu Polski Mecz ma zostać rozegrany 24 kwietnia w Białymstoku - napisał Włodarczyk na portalu X.

Pytanie brzmi, czy na taki termin zgodzi się Polski Związek Piłki Nożnej.

"Teraz wniosek o przyklepanie terminu ma powędrować do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Słyszymy, że federacja nie będzie miała problemu z jego akceptacją. Wszystko wskazuje więc na to, że Superpuchar Polski nie zostanie ostatecznie sierotą" - czytamy na "Meczyki.pl".

Pierwotnie PZPN wyznaczył termin Superpucharu Polski na 7 lipca, czyli aż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowych rozgrywek.Na to z kolei nie zgodziła się Jagiellonia Białystok, która miała być gospodarzem meczu. Dodatkowo okazało się, że nie sprawdzono, czy Stadion Miejski w Białymstoku (obecnie Chorten Arena) jest tego dnia wolny. A nie był, więc meczu nie można było tego dnia rozegrać - pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

PZPN rozważał potem jeszcze dwa inne terminy - 30 października oraz w listopadzie 2024 roku. Do spotkania wciąż jednak nie doszło. Taki fakt sprawiał, że wielu ekspertów śmiało się z tego faktu.

- Czytałem problemy Wisły Kraków i Jagiellonii i to jest śmieszne. U nas wciąż myśli się kategoriami, że jak mam pięć dni grać przed jakimś meczem, to najlepiej, bym nie grał. To jest błędne myślenie. Możesz tak myśleć, ale po rozegraniu 12-13 spotkań co trzy dni. Masz przecież 25 piłkarzy, możliwość 5 zmian, rotacji. Ja tego po prostu nie rozumiem. Nie będę z tego robił afery. Trochę to pokazuje system zarządzania organizacją. Czasami trzeba mieć twardą rękę i powiedzieć, że gramy tego i tego dnia. Jeżeli chcemy się szanować, być wielcy, by prawa telewizyjne miały swoją wartość, to nie możemy mówić tylko o przekładaniu meczów - mówił Zbigniew Boniek, były prezes PZPN w "Prawdzie Futbolu".

- To jest kompromitacja totalna, kompromitacja polskiego futbolu. Nawet jeśli mogę się zgodzić na wyjątkowe okoliczności, bo Wisła startuje w 1. rundzie eliminacji europejskich pucharów, to musisz coś wymyślić jako PZPN i oba kluby, żeby Superpuchar rozegrać. Teraz znów będzie dziura? - dodawał dziennikarz Roman Kołtoń.

W 2023 roku po Superpuchar Polski sięgnęła Legia Warszawa, która po rzutach karnych 6:5 (w regulaminowym czasie był bezbramkowy remis) pokonała Raków Częstochowa. Najwięcej razy - bo sześć to trofeum zdobył Lech Poznań.