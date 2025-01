Flick miał dość. Prawda o karze dla bramkarza Barcelony wyszła na jaw

FC Barcelona wygrała 2:0 z Athletikiem Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii i duża w tym zasługa Wojciecha Szczęsnego, który... dość przypadkowo znalazł się na murawie. Jak donosiły media, pierwotnie dostępu do bramki miał bronić Inaki Pena. Problem w tym, że 25-latek spóźnił się na jednostkę aktywacyjną w hotelu, za co Hansi Flick go ukarał. Dla Niemca ważna jest dyscyplina i przestrzeganie ustalonych zasad, o czym niejednokrotnie przypominał.

Hansi Flick zabrał głos ws. spóźnienia Peni. To nie był pierwszy raz. Nie tylko Hiszpan nie przestrzega reguł

- Szczęsny grał, a Inaki był rezerwowym. To była moja decyzja - mówił krótko po meczu szkoleniowiec. Nie potwierdził jednoznacznie, by brak Peni na boisku był swego rodzaju karą. Jednak już na sobotniej konferencji prasowej wyjawił prawdę. Co więcej, obnażył Hiszpana i przyznał, że nie był to pierwszy raz, kiedy pokazał, że punktualność nie jest jego najmocniejszą stroną.

- Muszę wyjaśnić, że nie potrzebnie zrobiono tyle hałasu. Obaj są profesjonalistami i nie będzie żadnego problemu. To już było trzecie spóźnienie - wyjaśnił Flick, cytowany przez kataloński "Sport". Okazuje się, że w ten sposób odniósł się nie tylko do Peni, ale i... Julesa Kounde, który także miał już trzy razy się spóźnić. W przeciwieństwie do Hiszpana Francuz zagrał od pierwszych minut z Athletikiem. Nie wiadomo jednak, czy defensor po raz trzeci spóźnił się na zbiórkę przed ostatnim meczem, czy już wcześniej.

Jedno jest pewne, był to już trzeci raz, kiedy Flick zastosował podobną karę za spóźnienie. Przyznał się do tego otwarcie. "Trener zasugerował, że ostatnie decyzje dotyczące składów mają związek z kwestiami dyscyplinarnymi" - podkreślili dziennikarze.

Szczęsny czy Pena? Najważniejsze pytanie przed meczem z Realem Madryt

Kto zagra w finale Superpucharu Hiszpanii? To, póki co, pozostaje tajemnicą. Sam Flick nie chce uchylić nawet rąbka tajemnicy. - Wiecie dobrze, że nigdy nie zdradzam wyjściowego składu i tym razem też nie planuję tego robić - podkreślał.

Media większe szanse dają Szczęsnemu. Kibice także chcieliby zobaczyć Polaka między słupkami. Jeśli wyjdzie w pierwszym składzie, to będzie to jego pierwsze El Clasico w karierze. Wprawdzie Barcelona i Real Madryt mierzyli się już w październiku w La Liga, gdzie górą byli Katalończycy (4:0), ale dostępu do siatki bronił wówczas Pena. Jak będzie tym razem?

Mecz zaplanowano na niedzielę 12 stycznia na godzinę 20:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.