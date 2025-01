Ależ wieści ws. przyszłości Messiego w Europie. "Marca" ujawnia

Inter Miami ściągnął Leo Messiego z nadzieją, że pomoże drużynie zdobyć mistrzostwo Major League Soccer. I faktycznie, od kiedy Argentyńczyk dołączył do klubu, to gra zespołu uległa znaczącej poprawie. Sam piłkarz strzela jak na zawołanie - w 39 meczach zdobył 34 gole i 18 asyst. Problem w tym, że nie przełożyło się to na trofea. W jego pierwszym sezonie Inter nie awansował nawet do fazy play-off (należy przypomnieć, że 37-latek dołączył praktycznie w końcowej fazie rozgrywek), a w drugim był najlepszą ekipą fazy zasadniczej, ale nie awansował do ćwierćfinału. Mimo wszystko władze klubu nie zamierzają rezygnować z Messiego i mimo dość zaawansowanego wieku gwiazdora, planują przedłużyć z nim kontrakt.

Inter Miami kusi Messiego do pozostania w zespole. Chce zawrzeć klauzulę o... wypożyczeniu do Europy

O takich zamiarach informuje hiszpańska "Marca". Obecna umowa obowiązuje do grudnia 2025, ale Inter chce przedłużyć ją do końca 2026 roku. Czy Messi przystanie na propozycję? Tego nie wiadomo, ale ekipa z Miami będzie próbowała przekonać piłkarza do pozostania w zespole. I jak donoszą dziennikarze, ma już pewien plan.

Klub chce zawrzeć w kontrakcie klauzulę, która da piłkarzowi możliwość wypożyczenia do Europy poza sezonem MLS. A ten kończy się w USA w październiku, a rozpoczyna zazwyczaj pod koniec lutego. Tym samym Messi mógłby pozostać w rytmie meczowym i wzmocnić którąś z drużyn Starego Kontynentu.

Co zrobi Messi? Gra w Europie krokiem w stronę... występu w MŚ 2026?

Dla Argentyńczyka byłby to powrót do Europy i niewykluczone, że rozwiązanie bardzo cenne. W końcu już latem 2026 roku odbędą się mistrzostwa świata, gdzie Argentyna będzie bronić tytułu. Jeśli Messi chce wziąć w nich udział, to musi być maksymalnie przygotowany. A takie przygotowanie może mu dać właśnie ciągłość w występach.

Do jakiej drużyny mógłby trafić? Tego nie wiadomo. Nie wiadomo też, jak na tę propozycję zareaguje sam Messi i czy faktycznie Inter coś takiego zaoferuje. Byłoby to niewątpliwie ciekawe rozwiązanie nie tylko dla piłkarza, ale i kibiców z Europy. W końcu to tutaj Argentyńczyk grał niemal całą karierę.

16 lat spędził w pierwszym zespole FC Barcelony, zdobywając dla niego niemal 700 goli. W 2021 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain, co miało związek z kłopotami finansowymi Katalończyków. Tam prezentował się już nieco słabiej, bo w 75 meczach zdobył 32 bramki. W lipcu 2023 roku dołączył z kolei do Interu Miami.