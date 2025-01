Kamera przyłapała Igę Świątek. "Boże, kim jest ta szczęściara?"

Reprezentacja Polski już rok temu była bardzo bliska zwycięstwa w United Cup. Wtedy Biało-Czerwoni ostatecznie musieli uznać wyższość reprezentacji Niemiec. Po czwartkowej wygranej w ćwierćfinale z Wielką Brytanią Polacy są na dobrej drodze, żeby ponownie powalczyć o sukces w tych rozgrywkach.

Awans do półfinału, w którym Biało-Czerwoni zagrają z Kazachstanem, udało się wywalczyć po wygranej z Wielką Brytanią 3:0. Najpierw Hubert Hurkacz pokonał Billy'ego Harrisa 7:6, 7:5, a następnie Iga Świątek poradziła sobie z Katie Boulter (6:7, 6:1, 6:4). Już wtedy reprezentacja Polski zagwarantowała sobie awans. Z tego powodu w mikście Polska zagrała składem Maja Chwalińska/Jan Zieliński. Ten duet również wygrał swoje spotkanie, choć nie obyło się bez problemów.

Po swoim meczu ogromnej radości ze zwycięstwa nawet nie próbowała ukrywać Iga Świątek, która cieszyła się jak dziecko. Dobrym nastrojem podzieliła się z Mają Chwalińską. Internet obiegło nagranie z siłowni, na którym widać, jak Iga Świątek przytula koleżankę z reprezentacji. Wideo opublikowane przez profil "Out of Context Iga Świątek" zostało wyświetlone już kilkadziesiąt tysięcy razy.

Jak na to wideo zareagowali kibice? Są zachwyceni. A niektórzy z nich przy okazji poznali kolejną polską tenisistkę. "O mój Boże! Kim jest ta szczęściara?" - pyta jeden z komentujących. "O Boże, kocham to" - stwierdza inna fanka. "Coś pięknego" - dodaje kolejna zachwycona kibicka. "Maja taka pocieszna jest, podczas jednego meczu widziałam, że do Alicji też się przytulała" - zwróciła uwagę inna.

Pozostaje tylko liczyć na to, że polskie tenisistki w równie dobrych humorach będą po półfinałowym meczu z Kazachstanem. To spotkanie odbędzie się w sobotę 4 stycznia. Igę Świątek czeka tego dnia trudne zadanie - zagra z Jeleną Rybakiną.