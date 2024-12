Nie ma wątpliwości, że 25-letnia Szwajcarka Alisha Lehmann jest jedną z najpopularniejszych i jedną z najpiękniejszych piłkarek na świecie. Parę lat temu przeniosła się z BSC Young Boys do West Hamu United, a potem do Aston Villi. I właśnie na Wyspach Brytyjskich zyskała ogromną popularność. - Media szybko okrzyknęły ją "najpiękniejszą piłkarką na świecie", z czego zaczęła korzystać, gdyż na samym Instagramie obserwuje ją blisko 17 mln użytkowników - pisał Hubert Pawlik ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Najpiękniejsza piłkarka świata" wrzuciła jedno zdjęcie i się zaczęło

Miesiąc temu Alisha Lehmann zdecydowała się zmienić klub i podpisać trzyletnią umowę z Juventusem. Od razu była krytykowana przez fanów za zdecydowanie większe zaangażowanie w byciu influencerką aniżeli zawodniczką Juventusu.

Teraz Lehmann przebywa na krótkich wakacjach. Pokazała to w mediach społecznościowych. Piłkarka wrzuciła na portalu X zdjęcie z plaży w kostiumie kąpielowym. Zdjęcie to natychmiast przyciągnęło uwagę internautów. Wyświetliło go ponad 1,3 miliona osób. Jest też również blisko 500 komentarzy oraz 42 tysiące polubień.

"Prawdziwa piękność", "Zawsze wyglądasz jak księżniczka", "Piękna figura" - to tylko niektóre z komentarzy.

Nie zawsze jednak życie Lehmann to sielanka. W październiku tego roku dostała niemoralną propozycję od popularnego piłkarza. - Otrzymałam wiadomość od kogoś, kto jest bardzo znany na całym świecie. Spotkaliśmy się już wcześniej, ale nie prywatnie. Byliśmy na tym samym wydarzeniu. Chciał zaoferować mi 100 000 franków za jedną noc - opowiadała.

Zobacz: Oto co się stało w szatni Barcelony. Hiszpanie ujawniają

Juventus po 13 kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w lidze włoskiej kobiet. Ma siedem punktów przewagi nad Interem Mediolan i AS Romą.

W Lidze Mistrzów drużyna z Turynu odpadła w I fazie, zajmując trzecie miejsce w grupie C (za Arsenalem i Bayernem Monachium).