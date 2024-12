Burza wokół "najpiękniejszej piłkarki świata". Wszyscy jej to wytykają

Alisha Lehmann jest jedną z najpopularniejszych piłkarek na świecie. Parę lat temu przeniosła się z BSC Young Boys do West Hamu United, a następnie do Aston Villi. I właśnie na Wyspach Brytyjskich zyskała ogromną popularność. Media szybko okrzyknęły ją "najpiękniejszą piłkarką na świecie", z czego zaczęła korzystać, gdyż na samym Instagramie obserwuje ją blisko 17 mln użytkowników. Niedawno 25-latka zdecydowała się zmienić klub i podpisać trzyletnią umowę z Juventusem. Jak się okazuje, pojawiają się już pierwsze problemy.

Alisha Lehmann zaczęła być krytykowana przez fanów. Wytykają jej jedną rzecz

- Jestem bardzo szczęśliwa z tego transferu. Juventus ma wspaniałą historię. Muszę przyznać, że gdy udałam się na testy medyczne i zobaczyłam tylu fanów, to przez chwilę poczułam się zestresowana, ale teraz wszystko jest już w porządku. Wierzę, że mogę wnieść do Juventusu to, czego nauczyłam się w Anglii - powiedziała tuż po ogłoszeniu. Jak dotąd nie udało jej się spełnić obietnic, a fani mają do niej coraz większe pretensje.

"Ona myśli tylko o swoim wyglądzie", "na boisku zerowy wkład, ale na Instagramie wszystko idzie doskonale", "musiała się umalować, żeby podczas meczu dobrze wyglądać na zdjęciach" - pisali w komentarzach pod jednym z jej ostatnich postów. Nikt nie twierdzi, że zawodniczka ma o siebie nie dbać, natomiast kibice dostrzegają zdecydowanie większe zaangażowanie w byciu influencerką aniżeli zawodniczką Juventusu. "Kobieca piłka to żart! Jak możesz grać z długimi paznokciami?" - zapytał inny z użytkowników, zwracając uwagę na dłonie Szwajcarki.

Lehmann przeniosła się do stolicy Piemontu z partnerem Douglasem Luizem, który został wykupiony z Aston Villi za 51,5 mln euro. Kosztująca włoski klub 50 tys. euro zawodniczka mówiła wprost, że gra dla jednego zespołu była dla obojga marzeniem i udało się je spełnić. Nie do końca rozumie, dlaczego jednak Brazylijczyk zarabia dużo więcej pieniędzy.

- Wszyscy chcieliby mieć taką samą pensję. Często rozmawiam o tym w domu z Douglasem i mówię mu, że to niesprawiedliwe. "Wykonujemy tę samą pracę, ale ty zarabiasz sto razy więcej niż ja" - stwierdziła dla "La Gazzetta dello Sport". - To coś, co mnie dotyka, ponieważ jestem kobietą. (..) Jeśli ktoś przychodzi do mnie z dowcipami na temat kobiecej piłki nożnej, zawsze pytam: Czy widziałeś mecz? Prawdopodobnie nie, ponieważ gdybyś to zrobił, zdałbyś sobie sprawę, że jesteśmy pełne pasji - wyznała.

Początek w nowym miejscu nie jest dla pary zbyt udany. Niedawno pisaliśmy, że ich dom został "wywrócony do góry nogami". Złodzieje ukradli aż 11 zegarków o łącznej wartości pół miliona euro, a na dodatek zniknęła drogocenna biżuteria należąca do Lehmann. Ta jest w ostatnim czasie jedynie rezerwową Juve, natomiast Douglas Luiz boryka się z urazem.