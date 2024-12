Media: Klub Ronaldo chce reprezentanta Polski

124 minuty - tyle od początku sezonu Serie A zanotował Mateusz Wieteska. Nie ma co ukrywać, że Polak ma bardzo małe szanse na regularną grę, gdyż podstawowymi obrońcami od dawna są: Yerry Mina, Gabriele Zappa oraz Sebastiano Luperto. Cagliari ma fatalną serię czterech porażek z rzędu, z czego trzech w lidze i coraz bardziej musi martwić się o utrzymanie w Serie A.

Mateusz Wieteska może odejść z Cagliari Calcio. Hiszpański klub zamierza go pozyskać

27-latek wystąpił co prawda w dwóch ostatnich spotkaniach, ale nie może zaliczyć ich do udanych. Najpierw rozegrał 90 minut w boleśnie przegranym meczu Pucharu Włoch z Juventusem (0:4), a niedzielę wszedł na murawę w 72. minucie spotkania ligowego z Venezią (1:2). I po minucie miał już na koncie żółtą kartkę. Mimo to mógł być zadowolony, gdyż przez ostatnie miesiące był "przyspawany do ławki rezerwowych".

Nie przeszkadzało to jednak Michałowi Probierzowi, by awaryjnie dowołać go na zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczem ze Szkocją. "Zrobił sobie chłop prywatny folwark z tej kadry" - tak to powołanie ocenili wówczas fani. Nie ma wątpliwości, że Wieteska chce na stałe wrócić do reprezentacji, natomiast by tak się stało, musi zmienić klub. Jak się okazuje, niebawem może mieć taką możliwość, gdyż portal sportitalia.it twierdzi, że znalazł się na liście życzeń Realu Valladolid. Jego akcjonariuszem pozostaje legendarny Ronaldo Nazario.

"Hiszpański klub szuka solidnego środkowego obrońcy, który wzmocniłby defensywę" - czytamy. Rzekomo chętny na zmianę otoczenia miałby być sam Wieteska, natomiast Cagliari nie zamierza się go łatwo pozbywać. Przedstawiciele klubu mogliby jednak zmienić zdanie, gdyby propozycja była atrakcyjna.

Transfer mógłby zostać przeprowadzony nawet zimą. Podkreślono też, że trwają intensywne poszukiwania lewego obrońcy, który mógłby zapewnić zatrudnionemu niedawno trenerowi Diego Coccie większe możliwości.

Trudno sobie wyobrazić, by Wieteska tak szybko opuścił włoską drużynę. Dołączył do niej przecież nieco ponad rok temu, kiedy został wykupiony z Clermont Foot za pięć milionów euro. Teraz Transfermarkt wycenia go na 2,2 mln. Kontrakt Polaka wygasa jednak za trzy lata, co mocno go ogranicza. Cagliari po 17. kolejkach Serie A zajmuje 18. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów i traci punkt do wyjścia ze strefy spadkowej.