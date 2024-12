Josue nie wytrzymał. Uderzył w dziennikarza. "Kłamiesz"

130 meczów, 29 goli, 35 asyst - to statystyki Josue w Legii Warszawa. 34-letni Portugalczyk, który w ostatnich sezonach był liderem stołecznej drużyny, od niedawna jest zawodnikiem Coritiba FC, gdzie trafił na zasadzie wolnego transferu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o obrazkach w mediach z szatni piłkarskiej: To wszystko jest tak udawane i klejone

Mimo że Josue był najlepszym piłkarzem Legii i jednym z najlepszych zawodników ekstraklasy, warszawiacy nie przedłużyli z nim kontraktu, który wygasał w czerwcu. Decyzję o tym podjął ówczesny dyrektor sportowy Jacek Zieliński, w którego Portugalczyk uderzał w mediach społecznościowych.

- Czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie nie doceniają tego, co robię. Nie wiem, co mnie czeka. Jeśli odejdę z Legii, będę dumny z tego, co osiągnąłem w tym klubie - mówił Josue w kwietniu przed kamerami Canal+.

- W tym roku moje marzenia się nie spełnią, bo to nie ode mnie zależy. Żeby zostać w jednym miejscu, musisz czuć szacunek od wszystkich ludzi - dodawał. Zieliński długo nie rozwiązywał przyszłości Portugalczyka, aż w końcu stało się jasne, że nie przedłuży z zawodnikiem kontraktu.

Josue odpowiedział dziennikarzowi

Portal weszło.com opublikował tekst, w którym m.in. ujawnia, że Josue miał sprawiać problemy nie tylko w trakcie meczów, ale i poza nimi. I nie tylko rywalom, ale też kolegom z drużyny. Tego miał doświadczyć Ryoya Morishita, a Josue miał psuć atmosferę w zespole.

"W Legii uśmiechają się, że to odkopywanie trupa, ale serwują mi opowieść o tym, dlaczego Jacek Zieliński zrobił dobrze, pozbywając się go z klubu" - czytamy w tekście.

I dalej: "Mieliśmy kapitana terrorystę. Nikt nie mówi o tym, że gdy kibicowska strona wybrała Morishitę plusem miesiąca, Josue gnoił go na treningach, ze zwykłej zazdrości. Z Elitimem próbował robić to samo, ale on się odgryzł, nie dał. Zespół widział, że Runjaić traktuje Josue inaczej. Reszta dostawała kary, Josue nie. Narastała złość" - mówi autorowi anonimowy rozmówca.

Na ten tekst zareagował sam zainteresowany. Josue zaczepił Szymona Janczyka na Twitterze. "Poza tym, że kłamiesz, to nie wiesz, jak kłamać. Mogłeś wybrać inne nazwiska niż te. Biedny człowiek..." - napisał Portugalczyk.

W sezonie 2022/23 Josue zdobył z Legią Puchar Polski. W 2023 r. został wybrany najlepszym pomocnikiem i najlepszym obcokrajowcem ekstraklasy.