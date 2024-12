Stało się! Wieczysta ogłosiła transferowy hit. To były król strzelców

Wieczysta Kraków bardzo dobrze spisała się w rundzie jesiennej II ligi. Po 19. kolejkach zajmuje drugą lokatę w tabeli, tracąc cztery punkty do liderującej Pogoni Grodzisk Mazowiecki oraz mając cztery pkt przewagi nad trzecią Polonią Bytom. Aby zrealizować cel, jakim jest awans na zaplecze ekstraklasy, władze klubu prężenie działają na rynku transferowym. Parę dni temu udało im się sprowadzić byłego piłkarza Wisły Kraków Petara Brleka. Jak się jednak okazuje, to wcale nie koniec wzmocnień.

Wieczysta finalizuje transfer szwedzkiej gwiazdy. To król strzelców

Niedawno portal Expressen.se przekazał, że do Wieczystej może trafić Dijan Vukojević, który w ubiegłym sezonie Superettan (drugi poziom rozgrywkowy w Szwecji) zdobył 14 bramek. Dzięki temu został ex aequo z Kalle Holmbergiem oraz Assadem Al-Hamlawim królem strzelców rozgrywek i miał bardzo duży udział w awansie do Allsvenskan. Mimo to z końcem grudnia wygasa kontrakt piłkarza, co postanowił wykorzystać polski klub.

Wieczysta poinformowała we wtorek po południu, że 29-latek podpisał z nią półtoraroczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok, a umowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2025. Dla Szweda będzie to drugi zagraniczny zespół w karierze. Cztery lata temu trafił do słowackiego Spartaka Trnawa, natomiast totalnie tam rozczarował, gdyś rozegrał jedynie osiem meczów, w których strzelił dwa gole, po czym wrócił do Norrby.

Po bardzo udanym sezonie 2021, podczas którego strzelił 15 goli, został sprzedany do Degerfors IF. I grał dla niego przez następne dwa lata. Choć początek miał fatalny, gdyż w 36 spotkaniach ligowych strzelił zaledwie sześć goli, to później udało mu się osiągnąć imponującą formę, czego efektem był tytuł króla strzelców zaplecza szwedzkiej ekstraklasy.

Wieczysta rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej w poniedziałek 13 stycznia. Poza treningami oraz sparingami czekają ją dwa obozy przygotowawcze w tureckim Belek (22 stycznia - 1 lutego oraz 9 - 19 lutego). Ostatni mecz kontrolny rozegra 22 lutego z Sandecją Nowy Sącz, natomiast pierwsze spotkanie na wiosnę odbędzie się 1 marca z rezerwami ŁKS-u Łódź.