FC Barcelona może stracić wielką gwiazdę! Kierunek Premier League

Raphinha to jeden z liderów FC Barcelony w tym sezonie i to nie tylko ze względu na pełnioną funkcję kapitana. Błyszczy na murawie i regularnie trafia do siatki. Jego kontrakt jest ważny do końca czerwca 2027 roku, ale nie wiadomo, czy wypełni go w całości. Jak donosi "Mundo Deportivo", pojawiły się bowiem aż trzy zainteresowane nim kluby i to z najwyższej półki. Brazylijczyk może stanąć przed szansą powrotu do dobrze znanej sobie ligi. Co zrobi Barcelona?

