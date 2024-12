Polska w "grupie śmierci", aż tu nagle do akcji wkracza Zbigniew Boniek

Awans kobiecej reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy to sukces dla całej piłki nożnej w naszym kraju i ogromny bodziec do jej rozwoju wśród kobiet. To pierwszy awans tej drużyny na wielką imprezę międzynarodową. Na turnieju zagrają z dwiema renomowanymi drużynami i jedną, która sprawiła sensację przed laty.

Boniek zabrał głos po losowaniu Euro kobiet

Rywalkami Polek podczas mistrzostw Europy w Szwajcarii będą Niemki, Szwedki i Dunki. Trzeba przyznać, że to bardzo trudna grupa. Awans wywalczą dwie najlepsze reprezentacje. Matematyka nie daje Biało-Czerwonym zbyt wielu szans, zaledwie kilka procent. Nasze zawodniczki pojadą nie tylko po naukę gry na wielkiej imprezie, ale pokuszą się o sprawienie sensacji.

Niemki to jedna z najlepszych reprezentacji świata. Mają na koncie aż osiem tytułów mistrzyń Europy. Dwukrotnie były mistrzyniami świata, raz wygrały igrzyska olimpijskie. Na ostatnich IO w Paryżu zdobyły brąz. Szwedki wywalczyły brązowe medale dwóch ostatnich mundiali, dwa srebra IO, raz wygrały kobiece Euro. Podczas turnieju trzy lata temu w Anglii dotarły do półfinału. Z kolei Dunki zadziwiły piłkarską Europę w 2017 r., kiedy zagrały w finale ME. Był to dla nich najlepszy wynik od 16 lat.

- Nie ma łatwych grup ani zespołów, która dadzą chociaż trochę przestrzeni w walce o punkty. Myślę, że przede wszystkim dla nas jest istotne, że będziemy grali z zespołami, które są bardzo mocne - mówiła po losowaniu Nina Patalon, która prowadzi naszą reprezentację.

Głos po wynikach losowania fazy grupowej kobiecego Euro zabrał Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN stwierdził wprost, że grupa Polek jest trudna, ale jest też przekonany, że Biało-Czerwone będą nieustępliwe w każdym starciu.

"Grupa trudna, ale walczyć na pewno będziecie do końca" - stwierdził Zbigniew Boniek na Twitterze, życząc jednocześnie powodzenia Ninie Patalon.

Euro kobiet w Szwajcarii odbędzie się w dniach 2-27 lipca. Polki wejdą do gry 4 lipca, wtedy zagrała z Niemkami w St. Gallen. Pozostałe dwa grupowe spotkania rozegrają w Lucernie - ze Szwecją (8 lipca) i Danią (12 lipca). Wszystkie mecze zaplanowano na godzinę 21:00.