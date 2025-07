Legia rozbija bank! Rekordowy transfer w Ekstraklasie. Hit nad hity

- Współpracujemy z zarządem i dyrektorem sportowym, aby wzmocnić zespół zgodnie z naszymi ustaleniami. Wszyscy mamy te same cele. Jestem spokojny, jeśli chodzi o te kwestie i mam od nich pełne wsparcie. Powiedziałem zarządowi i dyrektorowi, że wolę mieć odpowiednie profile zawodników niż przyspieszać ten proces - tak o transferach do Legii Warszawa mówił trener Edward Iordanescu.

To ma być nowy napastnik Legii Warszawa

Dotychczas Legia pozyskała jedynie Petara Stojanovicia, który dołączył do klubu jako wolny zawodnik. Fani Legii z niecierpliwością czekają na kolejne transfery, a i sam Iordanescu zdaniem rumuńskich mediów jest rozczarowany działaniami klubu ws. wzmocnienia zespołu. Wydaje się jednak, że coś ruszyło się w tej kwestii, o czym świadczą doniesienia duńskiego portalu tipsbladet.dk.

Według tego serwisu Legia Warszawa jest o krok od pozyskania 25-letniego napastnika Milety Rajovica. Piłkarz należy do angielskiego Watfordu, a lada dzień ma przejść do Legii Warszawa, z którą podpisze czteroletni kontrakt. Duńczycy zwracają uwagę, że będzie to najdroższy zakup w historii Ekstraklasy. Legia za Duńczyka ma zapłacić trzy miliony euro, czym ustanowi nowy rekord. Dotychczasowy należy także do stołecznego klubu, który zimą zapłacił 2,5 miliona euro za wykup Rubena Vinagre ze Sportingu.

"Nie ma wątpliwości, że Mileta Rajovic zostanie największą gwiazdą wielkiego klubu i ligi" - podsumowano.

W ostatnim sezonie Rajovic był wypożyczony z Watfordu do Brondy. Dla duńskiego klubu zdobył osiem goli i zanotował dwie asysty w 28 występach.

Pierwsze mecz Legia Warszawa pod wodzą Edwarda Iordanescu rozegra w czwartek 10 lipca o godz. 21:00, gdy podejmie FK Aktobe w pierwszym meczu I rundy eliminacji Ligi Europy. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.