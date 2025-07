Przypomnijmy, że gdy Rosja zaatakowała Ukrainę w 2022 roku, to organizatorzy Wimbledonu nie dopuścili do startu w turnieju rosyjskich i białoruskich tenisistek i tenisistów. Teraz takiego zakazu już nie ma, ale sportowcy z tych krajów występują pod neutralną flagą. Musieli też zadeklarować, że są przeciwko wojnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbudował skocznię w ogrodzie, teraz organizuje tam konkursy. Jak wyglądają skoki amatorów?

Zapytali Andriejewą o wojnę z Ukrainą. "Staram się myśleć tylko o tenisie"

Mirra Andriejewa jest jedną z Rosjanek, która na tegorocznym Wimbledonie zaszła daleko - odpadła dopiero w ćwierćfinale z Belindą Bencić. Poza nią, na ten etap angielskiego turnieju dotarły jeszcze Ludmiła Samsonowa i Anastazja Pawluczenkowa. W teorii żadna z tych zawodniczek nie reprezentuje Rosji. I jeden z dziennikarzy spytał na konferencji prasowej, czy nie powinno się to zmienić. - Rosjanki radzą sobie bardzo dobrze. Może pora skończyć z zakazem narodowościowym, czy już ci to nie przeszkadza? - padło pytanie do Andriejewej.

- Kiedy ja lub ktokolwiek inny gra w tenisa, to nie myślimy o tym, co się dzieje. Próbujemy się skupić na tym, żeby grać lepiej i wygrać mecz. Staram się myśleć tylko o tenisie, żyć swoim życiem i cieszyć się nim - powiedziała Andriejewa, cytowana przez portal championat.com.

- Możesz wyjaśnić swoje stanowisko? - padło kolejne pytanie. - Jestem za pokojem i mam nadzieję, że wkrótce wszystko się skończy - stwierdziła Rosjanka.

Rosjanie wciąż regularnie atakują Ukrainę. W nocy z 8 na 9 lipca rosyjskie wojsko wysłało ponad 700 dronów, większość z nich w kierunku Łucka.

Mirra Andriejewa przegrała z Belindą Bencić i to Szwajcarka będzie rywalką Igi Świątek w półfinale Wimbledonu. To spotkanie odbędzie się już w czwartek 10 lipca. Zachęcamy do śledzenia tego meczu w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.