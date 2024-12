Kolejny dramat Edoardo Bove. Już nie zagra w Serie A

Mecz Fiorentiny z Interem został przerwany w 16. minucie po tym, jak Edoardo Bove zasłabł na boisku. Koledzy z drużyny oraz piłkarze z Mediolanu natychmiast ruszyli do niego z pomocą. Po chwili pojawili się lekarze. Zniesiono go na noszach do karetki, a następnie przewieziono do szpitala. Tam odzyskał przytomność, doszedł do siebie w ciągu kilku dni.

- Zmienił już oddział. Nie przebywa na intensywnej terapii, a na oddziale "Utic". To coś poniżej intensywnej terapii - przekazał w piątek dyrektor generalny Fiorentiny, Alessandro Ferrari. Bove pozostaje w szpitalu i czeka go operacja.

Bove przejdzie operację, po której będzie musiał zmienić klub

"La Gazzetta dello Sport" podała, że powoli dobiega końca pobyt 22-letniego piłkarza w szpitalu. Pozostała jedynie operacja wszczepienia kardiowertera-defibrylatora serca (ICD), zaplanowano ją na poniedziałek. Po niej pozostanie na obserwacji i opuści placówkę medyczną.

Bove został wypożyczony z Romy do Fiorentiny na ten sezon. Ale sytuacja zdrowotna i zaplanowana operacja sprawiają, że to wypożyczenie zakończy się przedwcześnie. Włoch nie będzie grał także w Rzymie. Przepisy Serie A zabraniają gry z wszczepionymi urządzeniami wspomagającymi pracę serca. Z tego powodu Christian Eriksen, który ma wszczepione to samo urządzenie, musiał odejść z Interu Mediolan. Odnalazł się w Premier League - najpierw notował dobre występy w Brentfordzie, potem przeszedł do Manchesteru United.

Zdaniem "LGdS" Bove po wyjściu ze szpitala ma od razu udać się do centrum treningowego Fiorentiny, by pożegnać się z zespołem. Potem wróci do Rzymu. Władze Romy chcą mu dać najpierw kilka tygodni odpoczynku, potem ruszą rozmowy odnośnie kontraktu i transferu. Najprawdopodobniej wróci do gry dopiero w nowym sezonie.

Kardiowerter-defibrylator jest stosowany w przypadku arytmii zagrażających życiu, takich jak migotanie komór czy częstoskurcz komorowy. Wykrywa i przerywa arytmię komorową serca, odbywa się to za pomocą impulsu elektrycznego.

Bove był uznawany za talent włoskiej piłki. W tym sezonie zagrał w 12 meczach dla Fiorentiny, strzelił jednego gola i zanotował cztery asysty. Pomocnik zagrał także w 14 spotkaniach reprezentacji Włoch U21. Transfermarkt wycenia go na 14 mln euro.

Fiorentina zajmuje w tej chwili czwarte miejsce w tabeli Serie A, ma na koncie 28 punktów po 13 meczach.