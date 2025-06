Tak wygląda drabinka Świątek w Wimbledonie. Wielki hit na horyzoncie

Iga Świątek nie odnosiła spektakularnych wyników na Wimbledonie w ostatnich latach. W zeszłym roku odpadła w trzeciej rundzie po trzysetowym pojedynku z Kazaszką Juliją Putincewą. Dwa lata temu Iga dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Ukrainką Eliną Switoliną. W piątek Świątek gra o awans do finału turnieju WTA w Bad Homburgu, który jest ostatnim sprawdzianem przed Wimbledonem. Jej rywalką jest Włoszka Jasmine Paolini. A jak wyglądało losowanie Świątek na Wimbledonie?

Świątek poznała swoją pierwszą rywalkę na Wimbledonie. Hit w czwartej rundzie

Po piątkowym losowaniu wiadomo, że pierwszą rywalką Świątek na Wimbledonie będzie Rosjanka Polina Kudiermietowa, z którą do tej pory nie grała ani razu w karierze. W drugiej rundzie może dojść do spotkania z Amerykanką Catherine McNally lub Brytyjką Jodie Burrage. Ciekawie może być w trzeciej rundzie, bo tam wśród potencjalnych rywalek znajduje się Ukrainka Marta Kostiuk czy Amerykanka Danielle Collins, która otwarcie przyznaje, że nie ma najlepszych relacji ze Świątek.

Wielkim hitem może być starcie Świątek z Jeleną Rybakiną w czwartej rundzie. Obie tenisistki rywalizowały ze sobą w czwartej rundzie wielkoszlemowego Roland Garros. Rybakina wygrała pierwszego seta 6:1, ale do ćwierćfinału ostatecznie awansowała Świątek, wygrywając 1:6, 6:3, 7:5. Wcześniej Świątek wygrywała z Rybakiną w ćwierćfinale w Dosze (6:2, 7:5) i w półfinale United Cup (7:6, 6:4). Rybakina wygrywała Wimbledon w 2022 r.

Świątek trafiła do tej samej części drabinki, co Coco Gauff, a ich bezpośredni pojedynek może dojść do skutku w ćwierćfinale. Bilans wyraźnie wskazuje na Polkę (11-4), natomiast w dwóch dotychczasowych pojedynkach w tym roku górą była Amerykanka (6:4, 6:4 w finale United Cup i 6:1, 6:1 w półfinale w Madrycie). Najlepszy wynik Gauff na Wimbledonie to czwarta runda.

Drabinka Igi Świątek na Wimbledonie:

I runda : Polina Kudiermietowa

: Polina Kudiermietowa II runda : Catherine McNally / Jodie Burrage

: Catherine McNally / Jodie Burrage III runda : Camila Osorio / Danielle Collins / Veronika Erjavec / Marta Kostiuk

: Camila Osorio / Danielle Collins / Veronika Erjavec / Marta Kostiuk IV runda : Jelena Rybakina / Clara Tauson / Anna Kalinskaya / Maria Sakkari / Anna Blinkowa / Elina Awanesian

: Jelena Rybakina / Clara Tauson / Anna Kalinskaya / Maria Sakkari / Anna Blinkowa / Elina Awanesian Ćwierćfinał : Coco Gauff / Daria Kasatkina / Liudmiła Samsonowa / Sofia Kenin / Wiktoria Azarenka / Dajana Jastremska

: Coco Gauff / Daria Kasatkina / Liudmiła Samsonowa / Sofia Kenin / Wiktoria Azarenka / Dajana Jastremska Półfinał : Mirra Andriejewa / Anastazja Potapowa / Magdalena Fręch / Barbora Krejcikova / Alexandra Eala / Petra Kvitova / Karolina Muchova / Jekatierina Aleksandrowa / Magda Linette / Jessica Pegula

: Mirra Andriejewa / Anastazja Potapowa / Magdalena Fręch / Barbora Krejcikova / Alexandra Eala / Petra Kvitova / Karolina Muchova / Jekatierina Aleksandrowa / Magda Linette / Jessica Pegula Finał: Aryna Sabalenka / Marketa Vondrousova / Elina Switolina / Paula Badosa / Donna Vekić / Jasmine Paolini / Linda Noskova / Amanda Anisimova / Jelena Ostapenko / Qinwen Zheng

Relacje tekstowe z wielkoszlemowego Wimbledonu w dniach 30 czerwca - 13 lipca w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.