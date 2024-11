Platini powiedział kilka słów prawdy o Mbappe

Podczas ostatniego okienka kibice Realu Madryt nareszcie doczekali się transferu Kyliana Mbappe. Wydawało się, że po przyjściu Francuza drużyna Carlo Ancelottiego będzie już niemal perfekcyjna. Tymczasem w rzeczywistości nowy gwiazdor nadal ma ogromne problemy z aklimatyzacją, co skutkuje przeciętną jak na jego standardy formą.

Michel Platini podsumował Mbappe. Kilka słów prawdy

W spotkaniu 5. kolejki Ligi Mistrzów francuski napastnik w 61. minucie mógł doprowadzić do wyrównania, jednak nie wykorzystał rzutu karnego. Real przegrał 0:2, przez co obecnie zajmuje dopiero 24. miejsce w tabeli. Gdyby tego było mało, po sieci krąży wideo, na którym doskonale widać, że Mbappe czuje się wyobcowany w nowym otoczeniu.

"Chwilę rozmawiał z Bellinghamem, zapewne o planie na mecz. Ale wyglądało to tak, jakby Anglik nie chciał za bardzo mu poświęcić uwagi. Skupił się na Antonio Ruedigerze i Brahimie Diazie, którzy wyszli z szatni. Wtedy Mbappe stanął z boku i oparł się o ścianę. Wyglądał na zniesmaczonego" - opisywał Marcin Jaz ze Sport.pl.

Wszystko to sprawia, że 25-latek nie jest w najlepszej dyspozycji. Ostatnio o jego problemach w Realu Madryt podczas uroczystości uznania Serge’a Blanco za "legendę sportu" w Narodowym Muzeum Sportu w Nicei wypowiedział się Michel Platini. Legendarny reprezentant Francji nie zignorował kłopotów swojego rodaka w Hiszpanii. - Uważam, że jest zagubiony na boisku - powiedział. Mimo to jego zdaniem wraz z upływem czasu Mbappe powróci do optymalnej formy.

- Mistrz musi systematycznie odradzać się z popiołów. To właśnie uczyni Kyliana wielkim - dodał. Jednocześnie Platini zaznaczył, że słabsza forma Kyliana Mbappe może odbić się na postrzeganiu piłki we Francji. - Byłoby to pogorszenie koniunktury zarówno dla niego, jak i dla francuskiego futbolu - zakończył. W sześciu ostatnich meczach kapitan "Trójkolorowych" strzelił jednego gola - w lidze przeciwko Leganes. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, w tym sezonie Mbappe rozegrał łącznie 18 meczów, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował dwie asysty. W kolejnym spotkaniu Real Madryt zagra z Getafe w 15. kolejce La Liga.