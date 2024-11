Tym gestem izraelski piłkarz rozwścieczył tureckie społeczeństwo

Czwartkowe spotkanie niespodziewanie zakończyło się zwycięstwem gości, którzy tym samym zdobyli pierwsze trzy punkty w fazie ligowej LE. Prowadzenie dał im w 23. minucie właśnie Kanichowsky, który pewnie wykorzystał dogranie Oshera Davidy. Niedługo później wyrównał Rafa Silva, natomiast jeszcze przed przerwą drugiego gola dla Maccabi strzelił Dor Peretz. Doskonałą szansę na remis miał w 71. minucie Ciro Immobile, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Parę minut po tym wynik na 3:1 ustalił za to Weslley Patati.

Zobacz wideo Rafał Sobański komentuje porażkę z Warszawą. "Szanse były, ale ich nie wykorzystywaliśmy"

Kontrowersyjne sceny podczas spotkania LE. Tym gestem rozwścieczył tureckie społeczeństwo

Duże kontrowersje wywołało zwłaszcza pierwsze trafienie tego meczu autorstwa Kanichowsky'ego. Nie sama bramka rozbudziła jednak dyskusję, a to, co izraelski zawodnik zrobił tuż po jej zdobyciu. Mianowicie w geście triumfu zaczął celebrować w sposób, który rozwścieczył tureckie społeczeństwo. Prosto do kamery wskazał na flagę Izraela, to potem zasalutował do nieba według dziennikarza Bena Greena do Sił Obronnych Izraela (IDF).

Momentalnie zareagowała na to turecka polityczka Dr Leyla Sahin Usta, która nazwała gest "ohydną prowokacją". Na tym jednak nie zakończyła. "To godne pogardy, że Kanichowsky poparł ludobójstwo salutem wojskowym. Niedopuszczalne, że UEFA, która nałożyła wcześniej surowe kary na tureckich sportowców, mimo że na to nie zasłużyli, milczy w obliczu tej prowokacyjnej akcji" - przekazała na konferencji.

Turecki portal Haberturk przyznał, że doszło do skandalu. Zastanawia się, co zrobi UEFA. I błyskawicznie nawiązał do głośnego incydentu. Parę miesięcy temu Merih Demiral, podczas spotkania 1/8 finału Euro 2024 między Turcją a Austrią, tuż po strzeleniu jednego z goli pokazał palcami symbol skrajnie prawicowej organizacji Szare Wilki. Czyn wywołał ogromne poruszenie w Niemczech, a wielu oskarżyło piłkarza o faszyzm. UEFA podjęła wówczas bolesną decyzję i zawiesiła go na dwa spotkania. Tym samym nie mógł wystąpić w ćwierćfinale ME z Holandią.

- Miałem na myśli konkretną cieszynkę, coś związanego z moją turecką tożsamością. Jestem niesamowicie dumny z tego, że jestem Turkiem i poczułem tę dumę głęboko po strzeleniu gola. Chciałem to wyrazić i jestem bardzo szczęśliwy, że to zrobiłem. Widziałem, jak wykonują ten gest na trybunach, i to sprawiło, że samemu chciałem go wykonać jeszcze bardziej - twierdził Demiral.

Tamtejsi fani nie chcieli na tym poprzestać i gest wykonali również w trakcie odgrywania hymnu przed ćwierćfinałem ME z Holandią. Czy UEFA tym razem również surowo ukara zawodnika?