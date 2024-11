Skandaliczna decyzja FIFA ws. Lewandowskiego. To się nie mieści w głowie

Kilka dni temu Robert Lewandowski kolejny raz przeszedł do historii piłki nożnej. Jako trzeci piłkarz przekroczył granicę stu goli w Lidze Mistrzów. Biorąc pod uwagę kapitalną formę z ostatnich miesięcy, mogłoby się wydawać, że napastnik Barcelony powinien znaleźć się na liście zawodników nominowanych przez FIFA do nagrody The Best przyznawanej najlepszemu piłkarzowi w roku. Tymczasem rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

REKLAMA

Zobacz wideo Klub z 50-tys. polskiego miasteczka robi furorę! Niebywałe. "Przepaść" [Reportaż Sport.pl]

Lewandowski może czuć się oszukany? FIFA zrobiła mu wielką krzywdę

W nocy z czwartku na piątek - tuż po północy - jasnym stało się, że nazwisko Lewandowskiego nie widnieje wśród wytypowanej jedenastki. Ale to nie wszystko! Polaka pominięto także w gronie 22 najlepszych napastników 2024 roku. Przypomnijmy, kapitan drużyny Michała Probierza sięgał po statuetkę FIFA The Best w 2020 i 2021 roku. Tym razem nie mógł liczyć nawet na nominację.

36-latek nie znalazł się w żadnej z jedenastu kategorii przygotowanych przez światową federację piłkarską, co budzi ogromne kontrowersje. Na liście najlepszych "dziewiątek" tego roku widnieją zawodnicy tacy jak Salomon Rondon występujący w meksykańskiej Pachuce czy Akram Afif z katarskiego Al-Sadd.

W tym zestawieniu znalazły się również legendy, które rozgrywają ostatnie sezony przed emeryturą. Mowa o Lionelu Messim, Cristiano Ronaldo i Luisie Suarazie. Za to Robert Lewandowski, który wciąż masowo strzela bramki w Lidze Mistrzów i La Liga, nie został umieszczony w tym gronie. Mówiąc krótko, Polak stał się największym nieobecnym tegorocznego plebiscytu i jak najbardziej może czuć się pokrzywdzony, biorąc pod uwagę resztę wytypowanej stawki.

Co ciekawe, w kategorii kobiet pominięta została także Ewa Pajor, która nie otrzymała nominacji do nagrody dla najlepszej piłkarki. Polka zajęła 29. miejsce, a w walce o statuetkę liczy się 16 zawodniczek.

Oto lista 11 piłkarzy nominowanych do głównej nagrody FIFA The Best