Co za cios w Rybusa. Jego żona nagle się od niego odcięła

Niemal nieprzerwanie od 2012 r. życie Macieja Rybusa jest związane z Rosją i ligą rosyjską - pomijając sezon 16/17, gdy Rybus był zawodnikiem Olympique Lyon. W latach 2012-2016 Rybus grał dla Tereka Grozny, a potem reprezentował barwy Lokomotiwu Moskwa (2017-2022), Spartaka Moskwa (2022-2023) oraz Rubina Kazań (2023-2024). Teraz Rybus gra w Lidze Mediów z celebrytami i byłymi piłkarzami, gdzie reprezentuje zespół FK 10. - Najważniejszą rzeczą dla mnie jest powrót do piłki nożnej i dobra zabawa - mówił Rybus w jednym z wywiadów.

Roman Oreszczuk, agent Rybusa przekazał w jednym z wywiadów, że Polak może wkrótce wrócić do zawodowego grania w piłkę. - Jest kilka ofert z Pierwszej Ligi (drugi poziom rozgrywkowy w Rosji - red.), ale Maciej jeszcze ich nie rozważa. Zobaczymy, co stanie się dalej. Priorytetem jest pozostanie w Rosji. Ponieważ Maciej na wszystko patrzy trzeźwo, przegapił sześć miesięcy. Jest gotów rozważyć FNL (drugi lub trzeci poziom piłkarski w Rosji - red.), jeśli będzie to dobry projekt - komentował Rosjanin.

Ostatnio w sieci pojawiły się nagrania Lany Rybus, małżonki Macieja, na których skarży się na liczne kontrole policji. - Jestem osobą, która naprawdę kocha jeździć autem, zwłaszcza w nocy, kiedy nikogo nie ma w pobliżu. Po prostu to uwielbiam i oczywiście jestem przynętą dla policji. Dosłownie w ciągu pół godziny zostałam zatrzymana po raz piąty i poproszono mnie o to, by "dmuchać". Marnujesz tylko swój czas i mój czas. Trzymają mnie 40-50 minut - mówiła Rosjanka.

Kryzys w związku Rybusa? Z sieci zniknęły wspólne zdjęcia pary

Teraz internauci zauważyli pewne zmiany na profilu żony Rybusa na Instagramie. Chodzi o fakt, że z jej konta zniknęły wspólne zdjęcia z Maciejem. Dodatkowo w sekcji "imię i nazwisko" na Instagramie widnieje "Lana Baimatowa", a więc Rosjanka wróciła do swojego nazwiska panieńskiego, przynajmniej w mediach społecznościowych. Na razie żadna ze stron nie odniosła się do tego faktu.

Rybus poślubił Lanę Baimatową w marcu 2018 r. Aktualnie ma z nią dwóch synów - Adriana oraz Roberta. Do ślubu tej pary doszło dwa razy - najpierw we Władykaukazie, a potem w Łowiczu. - Zdecydowaliśmy się na drugi ślub, ponieważ moja rodzina nie mogła być na naszej uroczystości w Moskwie - tłumaczył Rybus, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Media informowały, że Rybus zaręczył się z Rosjanką, kiedy miał jeszcze w Polsce poprzednią narzeczoną.

Poza klubami z Rosji Rybus występował w barwach Legii Warszawa (2007-2012), MSP Szamotuły (2006-2007) i Pelikana Łowicz.