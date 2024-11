Polski kanał sportowy zakończy nadawanie. Był prawdziwą rewolucją

Kanał Fanklub TV powstał na bazie internetowego kanału LechTV Online, który powstał w 2007 r. Była to pierwsza telewizja poświęcona klubowi sportowemu w Polsce. Od 2013 r. była to telewizja koncesjonowana jako LechTV. W 2018 r. zmieniła nazwę na Inea Stadion TV. Obecna nazwa została przyjęta w 2020 r.

Polski kanał przestanie istnieć

Pierwsze zapowiedzi zakończenia nadawania kanały Fanklub TV pojawiły się pod koniec lipca tego roku. - Najprawdopodobniej kanał FanklubTV przestanie działać z końcem maja 2025 roku. Kanał od jakiegoś czasu nie jest rentowny - mówił wtedy portalowi press.pl Krzysztof Szydłowski, prezes zarządu Wielkopolskiej Telewizji Kablowej.

Po ponad trzech miesiącach analiz i planowania podjęto ostateczną decyzję. Kanał Fanklub TV skończy nadawanie 31 maja 2025 r. Wciąż nie przynosił oczekiwanych zysków, co potwierdził Szydłowski.

Fanklub TV był dostępny w ofercie m.in. operatorów Inea i Vectra. Skupia się głównie na programach publicystycznych i transmisjach z wydarzeń sportowych na terenie Wielkopolski.

Władze Wielkopolskiej Telewizji Kablowej rozważały zastąpienie Fanklub TV zupełnie nowym kanałem, który nie byłby jednak poświęcony tematyce sportowej. - Projekt jest w fazie analizy rynkowej, co oznacza, że nie jest jeszcze pewne, czy i kiedy go uruchomimy - mówił w lipcu prezes WTK. Decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Trwają rozmowy z zainteresowanymi dystrybutorami. Nie wiadomo, do kiedy mają potrwać te negocjacje.

Materiały z Fanklub TV są dostępne na kanale YouTube WTK.