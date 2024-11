Jest prawie trzy razy lepszy niż Lewandowski. Te liczby wstrząsnęły Hiszpanią

Robert Lewandowski na ten moment ma na koncie 56 goli w LaLiga, do których dołożył 17 asyst. To naprawdę imponujące statystyki Polaka, który już raz wywalczył koronę króla strzelców, a w obecnych rozgrywkach jest faworytem do ponownego triumfu. W LaLiga gra jednak jeden napastnik, który bije Lewandowskiego na głowę w statystyce wykreowanych szans.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy kulisy wycofania się Pudzianowskiego z KSW 100. "Rekordowa wypłata"

Ten napastnik bije Roberta Lewandowskiego na głowę. "Nie ma w LaLidze nikogo"

Hiszpańskie "Relevo" zauważyło, że w LaLiga jest obecnie jeden człowiek, o którym mówi się niewiele, a warto odnotować jego statystyki. "Nie ma w LaLidze nikogo, kto w ataku dorównuje Iago Aspasowi" - napisano o napastniku Celty Vigo, który w sezonie 2024/25 ma na koncie cztery gole i trzy asysty. Jego statystyki są niezłe, ale szału nie robią. O co więc chodzi?

O wykreowane sytuacje na przestrzeni ostatnich lat. Nie tylko o bramki i asysty, ale również potencjalne gole i potencjalne asysty. Od sezonu 2020/21 Aspas takich szans wykreował aż 308. Nikt, ale to absolutnie nikt, nie może się z nim równać. Nawet Toni Kroos, który wykreował takich szans 235, Vinicius Junior z 218 sytuacjami, czy Antoine Griezmann z 217 wykreowanymi sytuacjami.

W szranki z Aspasem nie staje także Robert Lewandowski i to nie tylko dlatego, że gra w LaLiga od sezonu 2022/23. Gdyby liczyć od tego momentu, to według Statmuse, Polak w LaLiga wykreował 68 sytuacji, a Aspas aż 185. Liczba Hiszpana jest więc prawie trzy razy większa, a na boisku spędził 6393 minuty, kiedy Lewandowski przebywał na nim 6595 minut.

Trzeba jednak zaznaczyć, że Aspas grający w dużo słabszym zespole, jakim jest Celta Vigo, zamienił te sytuacje na 41 goli i asyst. Z kolei Lewandowski w barwach Barcelony swoje 68 szans zamienił na 73 gole i asysty. Tutaj to Polak deklasuje 37-letniego Hiszpana.

Iago Aspas w trakcie całej kariery zagrał 368 w LaLiga i zdobył w niej 159 goli, a także zaliczył 68 asyst. Hiszpan miał krótkie epizody w Liverpoolu i Sevilli, ale niemal całą karierę związany jest z Celtą Vigo, dla której zagrał 504 mecze.