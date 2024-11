Oyedele zaczął krzyczeć w centrum handlowym. Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje

Maxi Oyedele od obecnego sezonu jest piłkarzem Legią Warszawa, z którą podpisał trzyletni kontrakt. Chociaż 20-latek ma na koncie zaledwie sześć meczów w barwach stołecznego klubu, to już zdążył zadebiutować w dorosłej reprezentacji Polski, gdy wystąpił od pierwszej minuty w meczu z Portugalią (1:3). Następnie pojawił się w drugiej połowie meczu z Chorwacją. Wcześniej za to grał w młodzieżowych drużynach Biało-Czerwonych.

Na listopadowe zgrupowanie Oyedele jednak nie pojedzie. To pokłosie kontuzji stawu skokowego. Piłkarz ma już zaplanowany zabieg, po którym wróci do gry dopiero za kilka tygodnie.

Maxi Oyedele opowiedział o pierwszych miesiącach w Polsce i debiucie w kadrze

Mając chwilę czasu Maxi Oyedele udzielił wywiadu portalowi Sport Bible, w którym opowiedział m.in. o pierwszych wrażeniach z gry dla Legii Warszawa czy reprezentacji Polski. - Pamiętam, jak patrzyłem na kibiców i myślałem: "O mój Boże! Nie mogę się doczekać, żeby zagrać przed tymi ludźmi". To wszystko, o czym myślałem. Wybuchały race, kibice byli tak głośni. Szczerze mówiąc, to nigdy czegoś takiego nie widziałem. Kibice tutaj są niesamowici - powiedział pomocnik o fanach Legii.

- Jak dowiedziałem się o powołaniu do kadry? Byłem w centrum handlowym i kupowałem coś nieistotnego. Otworzyłem Instagrama i pierwsze, co mi się wyświetliło, to lista reprezentacji Polski. Zobaczyłem swoje nazwisko i zacząłem krzyczeć. Wszyscy musieli się zastanawiać: "Dlaczego ten facet krzyczy?". Zacząłem dzwonić do wszystkich, ale nikt nie odbierał. Ani moi rodzice, ani mój agent nie odebrali. A potem zadzwoniłem do znajomych. Kobbiego [Mainoo] i Hannibala [Mejbriego]. Obaj powiedzieli: "Nie ma mowy!" - relacjonował Oyedele.

Oyedele polskie obywatelstwo ma dzięki matce, która pochodzi z naszego kraju. Przyznał, że granie z orzełkiem na piersi wiele dla niego znaczy. - Możliwość przechodzenia przez drużyny młodzieżowe i dotarcie do pierwszej reprezentacji, a także rozpoczęcia pierwszego meczu... Nie potrafię tego opisać słowami. Wszystko wydarzyło się tak szybko. Będę na zawsze wdzięczny selekcjonerowi za danie mi tej szansy - powiedział.

- To coś, o czym nie myślę zbyt wiele, ale kiedy już to robię... To szaleństwo, że przeszedłem od nieudanego wypożyczenia do klubu League Two do debiutu w reprezentacji Polski i gry w Lidze Konferencji z Legią. Kilka miesięcy temu byłem w akademii [Manchesteru United - przyp. red.], przygotowując się do meczu U-21. Zmiana jest ogromna - podkreślił.

Młody piłkarz podsumował, że ma ciągle ambitne cele związane z grą dla Legii Warszawa. - Teraz skupiam się na drużynie i próbach wygrania ligi i dobrych występach w Europie. To są rzeczy, o których teraz myślę.[...] Jestem bardzo wdzięczny za to, co się do tej pory wydarzyło i za to, jak klub traktował mnie od czasu transferu. A to wszystko dopiero początek - zakończył.