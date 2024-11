Miał być wielką gwiazdą, a skończył w ekstraklasie. Hiszpanie nie dowierzają, co się stało

Na długo, zanim Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony, w La Liga występował inny polski ofensywny piłkarz. Zawodnikiem Malagi był Bartłomiej Pawłowski. W Hiszpanii nie dowierzają, co stało się z zawodnikiem na tyle, że do przypomnienia jego postaci wystarczył tylko ponowny przyjazd Polaka do miasta. Wspominają go niezwykle pozytywnie.

3 Screen Instagram bpawlowski9 Otwórz galerię Na Gazeta.pl