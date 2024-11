Ibrahimović zatrzymał Mbappe i zadał mu zaskakujące pytanie. Wymowna scena

Faza zasadnicza nowej Ligi Mistrzów idzie Realowi Madryt jak po grudzie. Z czterech meczów wygrała tylko dwa i to po nerwowych końcówkach. Jej porażki były nieoczekiwane - najpierw na wyjeździe z Lille i wczoraj u siebie z Milanem. Sytuacja "Królewskich" na półmetku fazy ligowej jest niepewna, są w dolnej połowie tabeli LM. Nie przypominają zespołu z zeszłego sezonu.

Mbappe nieszczęśliwy w Madrycie?

Od jakiegoś czasu Carlo Ancelotti i piłkarze są coraz częściej krytykowani za taktykę i postawę na boisku. Szczególnie krytyczne słowa kierowane są w stronę Kyliana Mbappe, który nie spełnia pokładanych w nim ogromnych oczekiwań. W tej edycji LM zdobył tylko jedną bramkę, w pierwszej kolejce z VfB Stuttgart (3:1). W La Lidze ma ponad dwa razy mniej goli od Roberta Lewandowskiego. Nie zdobył bramki w El Clasico.

We wtorkowym starciu z Milanem znów nie zobaczyliśmy nazwiska Francuza na liście strzelców. Oddał w sumie osiem strzałów, ale żaden nie znalazł drogi do siatki. Trzy jego uderzenia uznano za celne, trzy niecelne, a dwa zostały zablokowane.

Zaczęto się zastanawiać, czy przenosi do Madrytu faktycznie były dobrym pomysłem. To na Mbappe miała opierać się ofensywa, to on miał być maszyną do strzelania goli. Ale nie sprawia wrażenia, że czuje się wystarczająco dobrze na Estadio Santiago Bernabeu.

Wątpliwości co do tego urosły u fanów Realu jeszcze przed meczem z Milanem. Wymowna była sytuacja spod szatni "Los Blancos", kiedy czekał tam na nich Zlatan Ibrahimović, który pojawił się na stadionie Realu na zaproszenie Milanu. Część piłkarzy "Królewskich" zna osobiście.

Telewizja klubowa obrońców trofeum Ligi Mistrzów przyłapała Mbappe i Ibrahimović na krótkiej rozmowie. Szwed był zainteresowany sytuacją Francuza w klubie.

- Wszystko u ciebie dobrze? Jesteś tu szczęśliwy? - zapytał Ibrahimović.

Na oba pytania Mbappe odpowiedział twierdząco, choć jego odpowiedzi nie brzmiały pewnie i zdecydowanie. Francuz uciekał wzrokiem, podczas gdy Ibrahimović mierzył go spojrzeniem, niekoniecznie wierząc mu na słowo.

Po wtorkowych meczach Real Madryt zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli fazy zasadniczej LM. W weekend wróci do rywalizacji na krajowym podwórku. W sobotę zmierzy się u siebie z Osasuną Pampeluna.