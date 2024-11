Absolutny dramat Neymara. Znowu to samo!

Neymar przeniósł się do Al-Hilal latem 2023 roku. Początek przygody z nowym klubem nie był jednak udany, bo rozegrał zaledwie pięć meczów. W październiku zerwał więzadło krzyżowe przednie oraz uszkodził łąkotkę, przez co opuścił ponad 50 spotkań. Łącznie poza placem gry pozostawał przez 369 dni. Wrócił dopiero 21 października tego roku. Rozegrał 13 minut w wyjazdowym starciu azjatyckiej Ligi Mistrzów z Al Ain. I choć jego drużyna wygrała 5:4, to mu na listę strzelców wpisać się nie udało. Nieco więcej minut otrzymał w poniedziałkowym starciu z Esteghlal. Tylko że nie było mu dane dokończyć spotkania.

Neymar znów kontuzjowany

Brazylijczyk nie pojawił się w pierwszym składzie. Wszedł na murawę w 58. minucie, zmieniając Abdullaha Al Hamdana, kiedy to wynik meczu był prawie rozstrzygnięty. Dwie bramki już w pierwszej połowie zdobył Aleksandar Mitrović, a w drugiej odsłonie dołożył trzeciego gola.

Neymar podłączał się pod akcje ofensywne i był aktywny w polu karnym rywali, ale nie trwało to długo. Już po 29 minutach musiał opuścić boisko. Powód? Kolejna kontuzja. Skrzydłowy może mówić o sporym pechu.

Otrzymał podanie w pole karne i starał się wyprzedzić rywali. Wystawił daleko nogę i jedynie musnął piłkę. Ostatecznie nie był w stanie jej opanować. Poświęcenie przepłacił urazem. Po chwili podszedł do linii bocznej, złapał się za tył prawego uda i wkrótce został zmieniony. Był ewidentnie zirytowany kolejnym urazem - po zejściu na ławkę nerwowo ściągał ochraniacze z nóg i rzucał nimi na boki.

Jak na razie nie wiadomo, co konkretnie dolega piłkarzowi. Media podają, że mogło dojść do naciągnięcia mięśnia dwugłowego. Nowe informacje w sprawie przekazał też Fabrizio Romano. Okazuje się, że Neymar zostanie przebadany i wkrótce powinniśmy poznać diagnozę. Nie wiadomo więc czy zagra w kolejnych meczach. "Wracaj szybko do zdrowia!" - napisał dziennikarz na X.

Al-Hilal ostatecznie wygrało 3:0 w 4. kolejce azjatyckiej Ligi Mistrzów. Kolejny mecz w tych rozgrywkach zagra dopiero 26 listopada, a przeciwnikiem będzie Al-Sadd.