Fatalne wieści ws. reprezentanta Polski. I to tuż przed zgrupowaniem

"Maxi Oyedele zmaga się z bólem stawu skokowego. Zawodnik przejdzie dodatkowe konsultacje medyczne w najbliższym tygodniu, po których zostanie podjęta decyzja o dalszej formie leczenia" - pisała Legia Warszawa, a Oyedele nie wystąpił w niedzielnym meczu z Widzewem Łódź. Niestety poniedziałkowe badania wykazały spory problem.

W poniedziałek 4 listopada pomocnik został poddany szczegółowym badaniom, a ich wynik raczej nie ucieszy nikogo w Legii, ani selekcjonera Michała Probierza. Klub z Warszawy o efektach poinformował w oficjalnym komunikacie.

"Po odbyciu zaplanowanych konsultacji medycznych Maxi Oyedele w drugiej połowie tygodnia przejdzie zabieg stawu skokowego" - czytamy. A jak długa będzie nieobecność pomocnika? "Szacowana przerwa w treningach potrwa kilka tygodni. Zawodnik w tym czasie będzie pracował nad powrotem na boisko pod opieką sztabu motoryczno-medycznego" - dodała Legia.

Oznacza to, że na pewno Oyedele nie pojawi się na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski na spotkania ze Szkocją i Portugalią. Prawdopodobnie w Legii zawodnika nie zobaczymy już w rundzie jesienniej, ani nawet w 2024 roku. Dla drużyny Goncalo Feio to z pewnością dotkliwy cios, zwłaszcza że Legia rywalizuje na trzech frontach. Do końca 2024 roku piłkarzy ze stolicy zagra jeszcze cztery mecze w Lidze Konferencji Europy, cztery w ekstraklasie i jedno w Pucharze Polski.

Alternatywy będzie musiał poszukać też selekcjoner Probierz, który dał Oyedele dwie szanse w reprezentacji. W środku pola Biało-Czerwoni raczej nie mają problemu bogactwa, więc być może powołanie otrzyma Łukasz Łakomy z Young Boys Berno, albo trener zdecyduje się na inny, niespodziewany ruch.