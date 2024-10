To już pewne! Anna Lewandowska ogłosiła: "Dużo się dzieje"

Po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony Anna Lewandowska świetnie odnalazła się w Hiszpanii. 35-latka niejednokrotnie przyznawała, że Półwysep Iberyjski stał się jej drugim domem, przez co pragnie otworzyć tam wymarzone biznesy. "W Barcelonie ruszam z siłownią, otwieram nowe miejsce treningowe, w którym będzie fitness, miejsce na trening personalny, pilates i w planie też jest szkoła tańca" - zapowiedziała Lewandowska w programie "Dzień Dobry TVN".

W czerwcu bieżącego roku Lewandowska zamieściła post w mediach społecznościowych, w którym zdradziła nieco więcej szczegółów na temat swojego nowego biznesu. "Kochani! Wspólnie z Edan Studios od kilkunastu miesięcy pracowaliśmy nad czymś wyjątkowym, a dziś w końcu mogę się tym z wami oficjalnie podzielić! Edan Studios to moje nowe multi-butikowe studio, w którym łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie będzie tylko przestrzeń treningowa. Będzie to drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej" - podkreśliła żona Roberta Lewandowskiego.

Anna Lewandowska przekazała nowe informacje nt. swojego nowego biznesu w Barcelonie. Podała datę otwarcia i ogłosiła wyjątkowe wydarzenie

Teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Anna Lewandowska zapowiedziała, że jej nowy biznes ruszy 11 listopada, a 10 dni później odbędzie się wyjątkowe wydarzenie.

"Dużo się dzieje. Moje dni wyglądają tak, że kursuję między Edan Studios, dziećmi, szkołą, zajęciami, spotkaniami. No i słuchajcie, już 11 listopada otwarcie dla naszych membershipów (osób, które wykupiły członkostwo w Edan Studios - przyp.red), a później 21 listopada duże otwarcie i event" - mówiła w krótkim filmiku opublikowanym na InstaStories.

Ile kosztuje karnet do Edan Studios?

8 wejść w ciągu miesiąca (Edan 8) kosztuje 89 euro, czyli ok. 383 złotych.

12 wejść w ciągu miesiąca (Edan 12) kosztuje 109 euro, czyli ok. 469 złotych.

Nielimitowana ilość wejść w ciągu miesiąca kosztuje 179 euro, czyli ok. 770 złotych.

Informacje dotyczące cen zostały przedstawione na stronie Edanstudios.com.