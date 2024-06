Lewandowska oficjalnie ogłasza. Nowy biznes. Tyle trzeba zapłacić za bilet

Obecnie trwają mistrzostwa Europy w Niemczech. Anna Lewandowska stwierdziła, że jest to idealny czas na ogłoszenia. Żona Roberta Lewandowskiego we wtorek za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o swoim nowym biznesie w "samym sercu Barcelony". 35-latka nie ukrywała swojej dumy. Pozyskanie wejściówki do tego miejsca wiąże się z niemałym wydatkiem.

3 fot. Instagram @annalewandowska Otwórz galerię Na Gazeta.pl